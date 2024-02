A rivelare le difficoltà economiche di Eros Ramazzotti è stata proprio l’ex moglie, Marica Pellegrinelli, durante un’intervista.

In dolce attesa del suo terzo figlio, frutto dell’amore con il compagno William Djoko, Marica Pellegrinelli – che in passato è stata anche la moglie di Eros Ramazzotti – ha rivelato alcuni dettagli privati del cantante. Intervistata da Grazia, ha finalmente fatto luce su alcuni aspetti riguardo la situazione finanziaria dell’artista al momento del loro matrimonio.

Pellegrinelli rivela: “Era pieno di debiti”

Sebbene Eros Ramazzotti possa sembrare, ad oggi, avvolto nel successo più totale, Marica Pellegrinelli ha svelato che in passato ha dovuto affrontare serie difficoltà economiche. Durante l’intervista, Pellegrinelli ha rivelato che il cantante era “pieno di debiti” quando si sono sposati.

“Io ero già mamma, con due bambini, è stato l’unico uomo che ho presentato ai miei figli, a differenza di quello che è stato detto su di me”, dichiara la modella chiarendo un punto su cui si è speculato molto. Cogliendo l’occasione, Marica Pellegrinelli ha confermato di essere una libera professionista con partita IVA: per questo motivo non può andare in maternità fino alla nascita della bambina.

La fine della storia con Eros Ramazzotti

La coppia si è separata nel 2019, e diversamente dal passato, Eros “era nel momento economico migliore degli ultimi 30 anni e non ho chiesto nulla se non il mantenimento per i figli, perché stanno con me”. Con l’ex marito, Marica è riuscita a mantenere un rapporto rispettoso anche dopo la fine del loro matrimonio, mentre Eros Ramazzotti è oggi felicemente fidanzato con Dalila Gelsomino.

Incalzata dalla giornalista, Pellegrinelli ha anche parlato della lussuosa villa in Franciacorta che Ramazzotti le aveva regalato per i suoi 30 anni, e che lei ha poi donato in fase di separazione senza chiedere nulla in cambio. “Eros aveva il sogno di vivere in campagna e non combaciava con il mio sogno. Se la gode lui con i bambini e sono felice”, ha fatto sapere.

Nonostante le difficoltà finanziarie iniziali, Pellegrinelli ha bei ricordi del suo matrimonio con Ramazzotti: “Io ogni tanto li leggo gli articoli su di me e ci sono scritte cose folli, abbiamo avuto un bellissimo percorso di vita, ho avuto una vita sopra le possibilità di molti grazie a lui e abbiamo avuto dei momenti no, ma il tempo aggiusta tutto. Io sono felice per lui e gli auguro il meglio spero che per lui sia uguale”.

