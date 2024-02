Inizia il processo penale a carico di Morgan per i fatti di Sanremo 2020: secondo Bugo la sua reputazione è stata gravemente compromessa.

Il siparietto messo su da Morgan durante Sanremo 2020 sta avendo per lui gravi conseguenze: inizia oggi il processo penale a suo carico e l’imputazione è diffamazione. Bugo sostiene infatti che la sua reputazione sia stata gravemente compromessa dal comportamento del collega.

La nota di Bugo sul processo a Morgan

Lo staff di Bugo, ha diffuso una nota relativa al processo. Nel testo si ricorda che: “Oggi, martedì 20 febbraio, presso il Tribunale di Imperia, si tiene il processo penale che vede coinvolti Cristian Bugatti, in arte Bugo, e Marco Castoldi, in arte Morgan, quest’ultimo citato in giudizio per diffamazione in relazione ai fatti avvenuti nel corso del Festival di Sanremo 2020“.

Morgan e Bugo

Per Bugo, si legge sempre nella nota, “l’udienza di oggi segna un momento importante nel percorso legale che ha intrapreso 4 anni fa. E’ stato costretto a citare in giudizio Morgan per aver gravemente compromesso la sua reputazione e il suo lavoro”.

“Bugo, cantautore con ben 24 anni di carriera,” – prosegue il testo – “si è sempre distinto per la sua dedizione alla musica, impegnandosi per offrire al pubblico il meglio di sé“. Per il momento non è arrivata nessuna comunicazione da parte di Morgan.

Morgan ha leso la reputazione di Bugo

La nota poi continua così: “Dopo i fatti avvenuti in occasione del Festival di Sanremo 2020, Bugo non ha mai cercato conflitti o controversie pubbliche. E’ stato costretto a intraprendere questa azione legale per difendere la sua dignità e il suo benessere emotivo e professionale.”

“Più volte Morgan è apparso in contesti pubblici denigrando l’immagine del collega.” – conclude lo staff -“Bugo si affida ora alla giustizia, affinché venga fatta luce su questa situazione e vengano ristabiliti i fatti secondo verità ed equità“.

Bugo contro Morgan: le scuse

Morgan, qualche giorno fa, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere della Sera. “La verità è che io Bugo lo stimo, e lo stimavo anche all’epoca. In passato, quando mi sono trovato senza una casa e ho avuto bisogno di aiuto, lui mi ha dato una mano“- ha detto.

Poi ha concluso con parole concilianti: “E voglio chiedergli scusa se si è sentito offeso dai miei toni in alcune interviste, che erano frutto della frattura di quel momento. Io uso spesso un linguaggio iperbolico e sferzante. Sarebbe bello che tornassimo sul palco insieme“.

