Andrea Iannone, fidanzato di Elodie, ha parlato del suo rapporto con la cantante e ha spiegato il motivo della sua assenza a Sanremo.

Mentre si vocifera di una crisi di coppia riguardo un altro artista che ha partecipato a Sanremo 2025, sembra che la relazione tra Elodie e Andrea Iannone prosegua serenamente. I due sono legati da ormai tre anni e sui social si mostrano felici e appassionati.

Non è però passata inosservata l’assenza del pilota di Moto GP al Festival di Sanremo 2025, fatto che ha portato alcuni ad ipotizzare che la storia tra i due stia attraversando un periodo burrascoso. In un’intervista per La Gazzetta dello Sport, Iannone ha parlato del suo rapporto con la cantante e ha spiegato il motivo per cui non è stato presente alla kermesse.

Andrea Iannone: il rapporto con Elodie

“È una persona estremamente curiosa e molto presente.” – ha raccontato Andrea Iannone parlando della compagna. All’inizio Elodie aveva paura della velocità, un mondo a lei sconosciuto, ma poi: “L’anno scorso è riuscita a venire a qualche gara e si è divertita molto. Voleva sapere tutto, in generale quando scopre qualcosa di nuovo chiede e si informa per avere un quadro completo di quello che ha davanti”.

Elodie canta sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Uno degli aspetti più interessanti della relazione tra il pilota e la cantante è la loro capacità di starsi vicino e di far sentire il sostegno reciproco nonostante abbiano interessi completamente diversi. “È bello condividere le nostre passioni e gli obiettivi che abbiamo, ci sosteniamo molto.” – ha spiegato lui.

Il motivo dell’assenza a Sanremo 2025

Dopo anni di pausa dalla Moto GP dovuti ad una squalifica, Andrea Iannone è finalmente tornato a sfrecciare nelle competizioni del campionato SuperBike. Un ritorno che lui definisce quasi inaspettato: “Non ho mai pensato né di tornare né di non tornare,” – ha affermato in un’intervista – “Quando stai fermo per quattro anni semplicemente non puoi avere certezze“.

Ed è proprio sulle piste che si trovava Iannone mentre Elodie era impegnata sul palco di Sanremo 2025. “Ho fatto molta fatica con il fuso orario australiano ma anche se non è stato proprio facilissimo ovviamente l’ho seguita, ci tenevo.” – ha spiegato.

Poi ha aggiunto: “La sostengo in tutto quello che fa, sono sempre molto orgoglioso di lei: è una ragazza che si impegna davvero tanto, lavora moltissimo e la sua dedizione al lavoro mi rende felice. Ha davanti a sé un anno impegnativo e pieno di sfide.”