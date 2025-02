Nek: inaspettato omaggio a Lucio Corsi per un’occasione speciale

Per festeggiare l’inizio del suo nuovo tour, Nek ha deciso di fare un omaggio del tutto inaspettato a Lucio Corsi.

Nel giorno del lancio del suo nuovo tour “Nek Hits – Live 2025“, Filippo Neviani, in arte Nek, ha sorpreso tutti con un’emozionante performance al karaoke. Di fronte ad amici e giornalisti il cantante si è esibito con alcuni dei suoi brani più famosi e ha fatto un bellissimo omaggio a Lucio Corsi. Scopriamo tutti dettagli.

Nek : karaoke per i 30 anni di carriera

Per celebrare il traguardo dei 30 anni di carriera, Nek non ha scelto un normale concerto, ma ha optato per un’evento più intimo: un karaoke nel cuore di Milano. L’artista non si è limitato a essere la star della serata, ma ha cantato insieme a numerosi amici e colleghi.

“Non amo il karaoke ma questa sera farò un’eccezione…” – ha esordito il cantante. I presenti hanno subito dimostrato il loro affetto e la loro ammirazione esibendosi sulle note dei più grandi successi di Nek.

Nek

Anche il bar ha partecipato alla celebrazione: i cocktails serviti portavano i nomi dei maggiori successi di Nek, trasformando ogni ordine in un piccolo omaggio alla sua carriera. Tra “Laura non c’è” e “Lascia che io sia“, gli invitati potevano brindare alla carriera dell’artista immergendosi completamente nell’atmosfera delle sue canzoni.

L’inatteso omaggio a Lucio Corsi

Oltre a celebrare i propri successi, Nek ha sorpreso tutti con un omaggio a Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo 2025 e artista scelto per rappresentare l’Italia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Durante il karaoke Nek ha cantato “Volevo essere un duro” ricevendo l’apprezzamento e il supporto da parte di tutto il pubblico presente. Questa scelta ha non solo arricchito la serata di ulteriori sfumature musicali ma ha anche sottolineato lo spirito di condivisione e rispetto che l’artista nutre nei confronti dei suoi colleghi.