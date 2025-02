Valerio Scanu: “Ho vinto Sanremo ma sono stato snobbato”

In una recente intervista, Valerio Scanu ha parlato di Sanremo, della sua carriera e dei suoi progetti per il futuro.

Da Amici fino alla vittoria di Sanremo, la carriera di Valerio Scanu è stata attraversata da successi clamorosi, ma anche da sfide e pregiudizi legati alla sua immagine di “prodotto” dei talent show. Il cantante, intervistato da FanPage ha parlato del suo passato ma anche del suo presente e delle sfide che ha dovuto affrontare negli ultimi anni.

Valerio Scanu: progetti per il presente e il futuro

Parlando della sua carriera, Scanu ha rivelato: “Non punto a un percorso discografico come avrei pensato 15 anni fa. Io aspiro a fare spettacolo, fare musical, una cosa alla quale tempo fa avrei non avrei mai pensato, ma gli interessi cambiano. Al mio bagaglio in questi anni ho aggiunto altro, ho perso questi 30 chili che erano uno scoglio grosso, studio danza a livello agonistico e mi piacerebbe portare questa cosa in scena”.

Valerio Scanu

Poi, una rivelazione inattesa: “Ho un disco di inediti pronto, che non volevo far uscire prima di questa esperienza, (‘Ora o mai più’ ndr) ma magari adesso valuterò. I miei fan attendono qualcosa di nuovo da me, ma la mia aspirazione oggi è la commedia musicale, anche se non saprei a chi rivolgermi“.

Il rapporto con Maria De Filippi

Valerio Scanu ha poi colto l’occasione per tornare a Parlare del suo complicato rapporto con una figura fondamentale della televisione italiana, Maria De Filippi. “La questione della De Filippi per anni mi ha impedito di mettere piede a Mediaset.” – ha spiegato – “Tutt’oggi io non posso passare da Cologno Monzese, ovviamente esagero però in sostanza è così. Lasciamo perdere il lato umano, perché a distanza di dieci anni mi spiace quello che è successo, ma sotto il profilo lavorativo mi ha messo i bastoni tra le ruote”.

Infine, la differenza tra ieri e oggi nei talent show: “Quando io ho fatto Sanremo sapevo cantare, ma non ero figo. Ora quelli di Amici che vanno a Sanremo magari non sanno cantare benissimo, ma sono fighi. La differenza è qui“.