Damiano David ha parlato del suo singolo ‘Born with a broken heart” e ha rivelato che non è dedicato alla sua ex Giorgia Soleri.

Da alcuni mesi Damiano David ha deciso di intraprendere un percorso da solista, rivelando nuove sfaccettature del suo talento. Senza i Maneskin, il cantante ha già pubblicato diversi singoli tra cui ‘Born with a broken heart‘, una canzone che ha anche portato sul palco di Sanremo 2025. In una recente intervista David ha chiarito proprio alcuni aspetti relativi al brano.

Damiano David: a chi è dedicata ‘Born with a broken heart’

Quando è stata pubblicata, molti pensavano che ‘Born with a broken heart’ fosse dedicata a Giorgia Soleri, con cui David ha avuto una relazione durata sei anni. Il cantante ha voluto fare chiarezza, spiegando che in realtà il brano parla di un’altra storia.

Damiano David

“Non voglio che la gente si confonda, perché la mia prima relazione (con Soleri, ndr) è stata pubblica in Italia, e non parlo mai di questa ragazza, con cui sono stato per sei anni. Non ho niente contro di lei“. ha spiegato l’artista. Poi ha aggiunto: “Ma comunque, c’è stata un’altra relazione (dopo la rottura con Soleri, ndr) che è stata un’esperienza molto brutta per molte ragioni diverse. Qualcosa si è rotto in me, ecco cosa è successo“.

La relazione con Dove Cameron

Dopo questa relazione difficile, Damiano ha incontrato Dove Cameron con cui ora ha una storia da più di un anno. “Ringrazio Dio che la fede abbia messo Dove sul mio cammino. All’inizio ho davvero lottato, perché mi sentivo molto carente quando lei era estremamente aperta e sincera nel farmi capire i suoi sentimenti per me. Tenevo i miei sentimenti il ​​più possibile, perché non mi fidavo di me stesso” ha spiegato il cantante.

“Non volevo essere uno stronzo o usarla come ripiego” – ha aggiunto – “È una persona fantastica, perché ha gestito la mia onestà e mi ha davvero accolto e aiutato a guarire. Ora è la persona più importante della mia vita. Quindi, è stata una serata dei VMA molto, molto fortunata quando ci siamo incontrati, quando ero calvo e biondo“.