In una recente intervista Damiano David ha parlato degli ultimi mesi insieme ai Maneskin e della sua nuova esperienza da solista.

Sono diversi mesi che Damiano David ha deciso di intraprendere un percorso da solista lasciandosi alle spalle, almeno per il momento, l’esperienza con i Maneskin. Intervistato da Music Connection, il cantante ha parlato degli ultimi mesi insieme alla band raccontando quanto fosse gravoso il carico di lavoro e stress a cui era sottoposto quotidianamente.

Damiano David: l’ultimo periodo con i Maneskin

Nel corso dell’intervista, David ha rivelato che negli ultimi mesi con la band i ritmi erano così stressanti che lui non riusciva più a prendersi cura di sé. “Siamo diventati estremamente famosi e abbiamo ottenuto molti successi. Abbiamo persino vinto premi che di solito non appartengono ad artisti stranieri. È stato fantastico” – spiega.

Damiano David

Eppure il successo nasconde anche un lato oscuro. “Ma lavoravo così tanto che non mi rendevo nemmeno conto che mi stavo trascurando” – continua David – “Non mi sono reso conto finché non è stato troppo tardi che in realtà stavo diventando triste, che stavo perdendo entusiasmo, che dove eravamo arrivati ​​non era più adatto alle mie esigenze“.

Damiano con i Maneskin: un carico di lavoro eccessivo

“Ho insistito il più possibile” – prosegue il cantante – “finché non sono entrato in questa modalità di lavoro in cui non pensi davvero in modo creativo. Mi sentivo davvero perso e a volte un po’ come un robot“.

“Non era colpa di nessuno se non mia perché non ho mai detto di no a niente. Non ero in grado di fare la mia valutazione su ciò che stava accadendo. Ero così distratto che non mi vedevo nemmeno malato“ – conclude David. Adesso l’artista ha deciso di intraprendere una carriera da solista e ha già pubblicato diversi singoli. Nel 2025 uscirà anche il suo primo album senza la band.