Il cantante Olly racconta cosa ha fatto dopo aver vinto Sanremo 2025: ha chiamato una persona speciale. Ecco di chi si tratta.

Per Olly, nome d’arte di Federico Olivieri, questo è un momento molto importante. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2025 con “Balorda nostalgia“, certificato disco d’oro, il cantante ha raggiunto nuovi grandi traguardi: due date sold out in pochi minuti all’Ippodromo di Milano e un tour nei palazzetti, i cui biglietti sono stati acquistati nel giro di pochissimo.

Si tratta di giorni ricchi di impegni per il giovane cantante, il quale in una recente intervista a Radio Zeta ha reso noto ciò che ha fatto dopo la sua vittoria a Sanremo 2025. Scopriamo di cosa si tratta.

Olly sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

I (mancati) festeggiamenti di Olly

Con grande sorpresa di tutti, Olly ha dichiarato di non aver festeggiato dopo aver conquistato il Leone d’Oro. Al contrario di ogni aspettativa del pubblico, il cantante si è chiuso nella sua camera in compagnia delle persone a lui più care. Ma non è tutto. Federico ha anche telefonato a una persona per lui importantissima: si tratta della cantante Emma, con cui nel 2024 ha collaborato al brano “Ho voglia di te”.