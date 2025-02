Justin Bieber, il video preoccupa i fan: paura per la sua salute

Paura per la salute di Justin Bieber: in un video pubblicato di recente, il cantante appare visibilmente dimagrito e con gli occhi arrossati.

I fan di Justin Bieber sono sempre più preoccupati per la salute del cantante. Da alcuni giorni, infatti, circolano video in cui la star canadese appare dimagrita, con il volto scavato e gli occhi visibilmente arrossati. Bieber appare talmente irriconoscibile che alcuni hanno ipotizzato una ricaduta nella dipendenza da sostanze stupefacenti.

Justin Bieber: la preoccupazione dei fan

I video che hanno scatenato la reazione dei fan sono stati due. Nel primo Justin appare semplicemente con lo sguardo perso e un sorriso fisso. Nel secondo, in cui invece si vede la figura intera del cantante, si vede che Bieber è notevolmente dimagrito e anche il suo volto sembra muoversi in maniera innaturale.

Nei commenti ai video i fan hanno ipotizzato che la star canadese abbai ricominciato a fare uso di droghe. Secondo altri si tratterebbe invece di questioni di cuore perchè sono ormai mesi che circola la voce di una crisi di coppia tra Justin e la moglie Hailey Bieber.

Per il momento il cantante non ha rilasciato alcun commento: a esprimersi sulla questione è stato il suo staff tramite un comunicato ufficiale.

Le parole dello staff di Justin Bieber

Per chiarire la situazione, i rappresentati della popstar hanno pubblicato la seguente nota: “Justin sta bene e l’ultimo anno è stato di grande cambiamento per lui, ha chiuso diverse amicizie strette e rapporti lavorativi che non avevano più ragione di esistere”.

“Si sta concentrando sull’essere un genitore,” – prosegue – “sulla musica e sul prendersi cura di sé stesso. L’ossessione del pubblico per la sua salute mentale e fisica è estenuante e pietosa e dimostra che, nonostante l’ovvia verità, le persone sono impegnate a mantenere vive narrazioni negative e dannose“.