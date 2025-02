Fedez: “In una casa da 15 milioni di euro stavo male”

Da qualche giorno non si fa altro che parlare dell’ultimo video del creator Ale Della Giusta. Sì, perché al suo interno è custodita una rivelazione esclusiva: Fedez, protagonista del video, ha raccontato le sue debolezze confidandosi con il creator e amico. Ne è uscito un racconto toccante che ha permesso di conoscere il lato nascosto dell’artista.

Gli ultimi anni sono stati complicati per Fedez. Il cantante ha dovuto affrontare una malattia al pancreas, diverse complicazioni causate dall’intervento e la separazione dalla moglie Chiara Ferragni. A tutto ciò si aggiunge il video di Fabrizio Corona che ha alimentato l’opinione pubblica contro l’artista.

Nel documentario “7 giorni con FEDEZ: la verità dietro il suo Sanremo“, Ale Della Giusta ha intervistato il cantante passando con lui un’intera settimana. Qui Fedez si è messo a nudo facendo una toccante rivelazione.

“Ho tentato due volte il suicidio, però per me tu maturi quel pensiero quando svegliarsi il giorno dopo diventa un peso“, dichiara il cantante.

Lo youtuber prosegue domandandogli se sia felice di non essersi tolto la vita, domanda a cui Federico risponde: “Sono contento per i miei figli, perché poi ti rendi conto che quando sei in preda all’emotività, quello lì è stato un gesto d’impeto ma anche di esasperazione“.