In un video su Tik Tok l’ex pornostar libanese Mia Khalifa ha rivelato di essere ossessionata da “Curoicini”: i Coma_Cose hanno risposto.

Mia Khalifa, imprenditrice libanese ed ex star del porno, ha partecipato come ospite alla sfilata di DSquared che si è tenuta in via Rubattino a Milano. In questa occasione la donna è stata fotografata in compagnia di Anna Pepe, poi, tornando in albergo, ha pubblicato un simpatico video su TikTok nel quale chiede aiuto ai fan per trovare il titolo di una canzone ascoltata alla radio. In pochissimo tempo la clip è diventata virale online.

Mia Khalifa: “ossessionata da Cuoricini”

Nel video, Khalifa chiede ai follower italiani di aiutarla a ritrovare il titolo di una canzone sentita in radio e che le è piaciuta moltissimo. “Italiani ho bisogno del vostro aiuto, sono in un Uber in questo momento, ho appena sentito una canzone e ne sono ossessionata.” – spiega.

Coma_Cose

“Andava troppo veloce e non ho capito come si chiama“ – continua Mia. Poi, mentre cerca di ricordare la melodia, la donna fa una simpatica gaffe : “Tutto quello che ricordo è che faceva tipo Arancini, arancini, arancini“. Il brano in questione è senza ombra di dubbio “Cuoricini” dei Coma_Cose, canzone con cui il duo ha partecipato a Sanremo 2025.

La risposta dei Coma_Cose

Il video di Mia Khalifa ha fatto in pochissimo tempo il giro dei web, ricevendo centinaia di reazioni e suscitando l’ilarità degli utenti. A sorpresa è anche arrivata la risposta dei diretti interessati, ossia i Coma_Cose, che si sono mostrati decisamente divertiti dal piccolo equivoco.

“Ti amiamo e amiamo gli arancini, ma cantiamo Cuoricini” – hanno scritto sotto al video. Immediata la reazione dell’imprenditrice libanese che ha sottolineato quanto le piaccia il loro nuovo singolo: “E adesso la canto anche io! La mia nuova canzone preferita“.