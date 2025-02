Cristiano Malgioglio ha detto la sua su ‘Espresso Macchiato’, la canzone di Tommy Cash che sta facendo indignare gli italiani.

Dopo le recenti affermazioni del Codacons, che ha definito ‘Espresso Macchiato‘ piena di stereotipi e fortemente offensiva nei confronti degli italiani, anche Cristiano Malgioglio ha voluto dire la sua sulla canzone con cui l’Estonia parteciperà all’Eurovision Song Contest 2025. Il paroliere, però, ha un’opinione molto diversa rispetto a quella dell’associazione per la difesa dei consumatori.

Cristiano Malgioglio: “l’Italia ha abboccato”

Da quando è stata pubblicata, ‘Espresso Macchiato‘ ha spaccato l’opinione pubblica in due. C’è chi ritiene il suo autore, Tommy Cash, un genio visionario e chi invece pensa che il testo riduca l’identità italiana ad un insieme di stereotipi offensivi.

“Tommy Cash è un provocatore e tutta l’Italia ha abboccato e ‘Tutta l’Italia’ temo ci rimetterà le penne.” – ha commentato Cristiano Malgioglio a Adnkronos – “È un brano pieno di stereotipi triti e ritriti sull’Italia, ha messo a segno un colpo ‘furbetto’ che rischia di mettere in seria difficoltà sia il candidato ufficiale dell’Italia, Lucio Corsi con il brano ‘Volevo essere un duro‘, che quello che è il favorito per la vittoria al San Marino Song Contest, Gabry Ponte con il suo ‘Tutta l’Italia‘”.

Il rapper Tommy Cash posa per i fotografi a un evento – notiziemusica.it

Cristiano Malgioglio: le sue parole su Tommy Cash

Malgioglio ha poi parlato più approfonditamente dell’autore di ‘Espresso Macchiato’ e del suo modo di fare arte. “Chi conosce bene Tommy Cash, come me che mi interesso spesso dei fenomeni musicali anche dell’Europa dell’est, sa che ha fatto spesso operazioni per far parlare di sé.” – spiega.

“L’anno scorso per le Olimpiadi fece un brano intitolato ‘Untz Untz’ con un video in cui pseudo atleti facevano ogni tipo di posizioni e giochi sessuali, qualche anno fa fece un brano intitolato ‘Pussy money weed’, che non sto qui a tradurre.” – prosegue il paroliere – “Nasce così, come un provocatore. Questa volta offende l’Italia e noi ci siamo cascati. Con tutta questa pubblicità rischiamo anche di fargli vincere l’Eurovision“.