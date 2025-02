L’artista pubblica un foto del suo nuovo look e diventa virale. I fan: “Cosa hai combinato?”. Tutto sul nuovo taglio di capelli.

Era da un po’ di mesi che non si sentiva più parlare di Blanco, nome d’arte di Riccardo Fabbriconi. Il cantante ha pubblicato il suo ultimo singolo “Desnuda” lo scorso 21 giugno, ma da allora l’artista si è ritirato non solo dal palcoscenico, ma anche dai canali social, riducendo drasticamente la sua presenza online.

Il giovane cantante ha deciso infatti di prendersi una pausa restando lontano dai riflettori, per dedicarsi a tempo pieno all’attività di autore.

Il nuovo look di Blanco fa discutere i fan

Negli ultimi giorni però, il cantante è tornato sotto i riflettori a causa di una fotografia postata da un fan su X. Riccardo è stato fotografato all’interno di un ristorante di Milano e il post non è passato inosservato.

Il motivo di tanto scalpore è il suo nuovo taglio di capelli. “Cos’hai combinato?“, ha scritto un utente sul social. COSA DIAVOLO HA COMBINATO BLANCO IO SONO IN LUTTO SKSKSKSKKS pic.twitter.com/YZ5bmd987g — Francesca🪽 (@_cielodiperle) February 25, 2025

Il look ricorda molto quello che Blanco sfoggiava ai tempi di “Notti in bianco”, il singolo che poi nel 2021 l’ha portato al successo. In quegli anni l’artista aveva uno stile molto semplice e in linea con quella che era la sua immagine.

I fan si sono interrogati sul motivo di tale decisione, ritenendolo un vero e proprio ritorno al passato. Per i più speranzosi questa scelta potrebbe essere l’anticamera di un nuovo capitolo della sua musica, forse più vicino allo stile che l’ha reso famoso.

Blanco torna a collaborare con un noto produttore

Non solo il nuovo look è un richiamo al passato. Recentemente l’artista ha deciso di tornare a collaborare con Stefano Clessi, Founder e CEO di Eclectic Music Group, nonché suo primo manager. Questa scelta chiude definitivamente ogni tipo di collaborazione con Shablo, attualmente manager di Sfera Ebbasta.

Si apre quindi un nuovo capitolo per Blanco, la cui musica potrebbe avvicinarsi nuovamente a quella delle origini del suo successo.