Sarah Toscano: il suo toast diventa virale su TikTok

Dopo aver incantato il pubblico di Sanremo 2025 con la sua ‘Amarcord‘, Sarah Toscano potrebbe diventare anche una star del web. I suoi contenuti pubblicati su TikTok, infatti, ricevono sempre moltissimi commenti positivi e negli ultimi giorni un video è diventato virale creando un nuovo inatteso trend.

Il video del panino di Sarah Toscano

Per celebrare l’originalissima “giornata mondiale del toast“, Sarah Toscano ha condiviso un video in cui fa un finto tutorial su come preparare un ottimo panino. In realtà però il frigo della cantante è completamente vuoto. Nella clip la si vede aprire il frigorifero, scongelare del pane nel forno a microonde e preparare un panino con una confezione di sottilette già aperta e del prosciutto cotto avanzato.

Infine, l’artista mette tutto nel tostapane Questa genuinità e spontaneità, così lontane dalle strategie di marketing elaborate e studiate a tavolino tipiche degli influencer, hanno contribuito a rendere il video virale e apprezzato da moltissimi fan della cantante.

L’esempio del video di Gaia e il ruolo delle agenzie

Qualche giorno prima di quello di Sarah era andato virale il video di un’altra artista in gara a Sanremo 2025. Gaia ha infatti pubblicato un video con il suo coreografo on Carlos Diaz Gandia, che è diventato virale innescando una catena di meme e reazioni.

È innegabile il ruolo fondamentale giocato da agenzie, PR e stylist nel costruire e mantenere l’immagine pubblica degli artisti. Questi professionisti lavorano dietro le quinte, orchestrando campagne di marketing che mirano a incrementare la popolarità dei loro clienti, spesso con ingenti investimenti finanziari. Tuttavia, questi due episodi hanno mostrato come un semplice video caricato su una piattaforma social possa rivoluzionare completamente le regole del gioco