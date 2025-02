Flavia Vento rivela di avere un debole per Fedez: “Incontriamoci”

La nota showgirl Flavia Vento ha rivelato di essere incuriosita da Fedez e che le piacerebbe incontrarlo di persona.

La famosa showgirl Flavia Vento ha recentemente manifestato un forte interesse verso Fedez, noto al pubblico, oltre che per la musica, anche per la sua vita privata turbolenta. Il rapper, dopo la fine del suo matrimonio e di una relazione segreta, sembrerebbe essere nel mirino affettivo dell’intrigante Flavia, che non esita a parlare apertamente delle sue intenzioni.

Flavia Vento: le sue parole su Fedez

Flavia Vento, attraverso le pagine del settimanale “Nuovo”, ha lanciato un appello che ha subito fatto il giro del web: il desiderio di incontrare Fedez, il rapper di “Battito“. Il gossip, infuocato dal titolo provocatorio del magazine di Riccardo Signoretti, ha subito trovato conferme nelle parole della stessa Vento.

Fedez in ginocchio durante il Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Tuttavia, a differenza di quanto riportato da Signoretti, la showgirl non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare al suo voto di castità. Su X, ex Twitter, Flavia Vento ha infatti specificato: “Non ho detto che interromperei la mia castità con Fedez ho solo detto che mi incuriosisce conoscerlo“.

Flavia vento e il rapporto con l’alcol

Ospite a ‘Storie di Donne al Bivio Week End’, Flavia Vento aveva già parlato del suo interesse per Fedez. “Credo nei miracoli perché io ne ho avuto uno molto grande. Dieci anni fa bevevo ogni giorno una bottiglia di vino e stavo diventando alcolizzata. Ho pregato la Madonna e ho smesso di bere. Ora sono un’altra persona, voglio rompere il voto di castità per un grande amore.” – spiega.

Poi aggiunge: “Tom Cruise? Resta il mio sogno, mi è sempre piaciuto molto, ma nel concreto ho già capito chi mi piacerebbe conoscere più a fondo. Chi? Ora voglio conoscere Fedez. Se l’ho mai visto davvero? Ho incrociato Fedez ad un evento ma ho capito che è un uomo che potrebbe piacermi. Un amico mi ha promesso di organizzare e spero accada presto. Voglio innamorarmi seriamente“.