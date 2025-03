La presunta relazione tra Olly e Gaia è al centro della cronaca rosa da qualche giorno. Galeotto l’Ariston, dato che, come si vocifera, pare che i due cantanti abbiano cominciato a frequentarsi proprio dietro le quinte del teatro. L’ipotetica storia sta già facendo sognare i fan alla continua ricerca di indizi che possano confermare la notizia.

Negli ultimi giorni le voci che hanno alimentato la curiosità (e le speranze) dei fan sulla relazione tra i due cantanti sono aumentate. Un’ulteriore indizio è arrivato sabato 1 marzo. Il vincitore del Festival e l’ex allieva di Amici sono stati visti a cena assieme in compagnia degli amici di lui.

La prova dell’incontro è una foto andata virale su X. Il luogo dell’appuntamento è stato il ristorante “Bistrot a casa”, un esclusivo locale di Milano specializzato in cucina brasiliana. Olly e Gaia non sono passati inosservati: i presenti li hanno visti insieme a tavola ridere, chiacchierare e scambiarsi complici sorrisi.

beh..beh..beh Olly e Gaia non è più fantascienza pic.twitter.com/FrTtDvXCP5

Inoltre, pare che nel corso della cena Olly abbia intonato “Balorda nostalgia“, dedicando la canzone a Gaia, la quale, in imbarazzo, ha cominciato a ridere.

gaia e olly ieri a cena il sesto senso non sbaglia mai su niente comunque che carini pic.twitter.com/ynEM0r3GNA

Di fronte a questa notizia aumentano i dubbi sulle voci che parlavano di un ipotetico flirt tra Olly e Benedetta Quagli, ex fidanzata del calciatore Federico Chiesa. In passato si era parlato di una frequentazione tra il cantante e l’influencer, ma gli amici di lui avevano smentito tutto, dichiarando che quella con Benedetta fosse solo una bellissima amicizia.

Le voci di un possibile flirt tra i cantanti risalgono allo scorso febbraio. Olly avrebbe fatto una dedica alla collega in un’intervista a RDS Next durante la settimana del Festival. “Spacca tutto, sei magnifica sul palco!“. La risposta di Gaia è arrivata poco dopo: “Sei luce! Grazie per la tua musica!“.

A oggi i due cantanti non hanno ancora confermato la relazione, ma il loro silenzio sta facendo aumentare le speranze dei fan.