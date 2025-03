Ospite a Domenica In Marcella Bella si è messa nudo parlando di Sanremo, del marito e della malattia di suo fratello Gianni.

Spesso non serve vincere Sanremo per avere successo. E’ il caso di Marcella Bella, che nonostante la 29esima posizione in classifica al Festival, sta raccogliendo un successo straordinario. Complice la sua “Pelle Diamante“, il nuovo inno delle donne forti e indipendenti.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, la cantante si è raccontata in modo inedito parlando della sua vita privata e della carriera.

L’incredibile carriera di Marcella Bella

La carriera di Marcella Bella è a dir poco unica. Si stima che in cinquant’anni abbia venduto circa 10 milioni di dischi, pubblicato 26 album e preso parte a ben 9 edizioni del Festival di Sanremo.

La sua prima partecipazione alla kermesse è stata nel 1973, quando la cantante ha presentato “Montagne Verdi”. Marcella Bella ha raccontato a Mara: “Ero terrorizzata, arrivata sconosciuta con tutti i big. Eravamo in cinque, l’unica in finale insieme a Modugno, Nada e altri artisti importantissimi. Modugno fu tanto carino e mi fece tanti complimenti“. Il racconto si è poi spostato su Sanremo 2025, edizione non troppo fortunata per Marcella vista la sua ultima posizione in classifica. Nonostante il risultato, la cantante ha dichiarato: “So che i miei ammiratori mi aspettavano da tanti anni. Non mi interessa se non ho ricevuto tanti voti“.

Marcella Bella e la pausa dalla musica