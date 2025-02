È uscito il testo di “Pelle diamante”, il brano con cui Marcella Bella parteciperà a Sanremo 2025: scopriamo testo e significato.

Nella sua lunga carriera Marcella Bella ha già partecipato ad 8 edizioni del Festival di Sanremo. Per la sua nona volta alla kermesse la cantante ha scelto un brano dal titolo evocativo, “Pelle diamante“, che si presenta come un manifesto contemporaneo di forza e indipendenza femminile. Scopriamo il testo e il significato della canzone!

“Pelle diamante”: il significato della canzone

Con “Pelle diamante“, Marcella Bella trasmette un messaggio di empowerment, descrivendo la figura di una donna “forte, tosta, indipendente“. Nel testo il riconoscimento del proprio valore e delle proprie capacità diventa un pilastro di autostima e di affermazione di sé. Questa canzone, dunque, oltre a raccontare la personalità dell’artista, mira a diventare un punto di riferimento e ispirazione per tutte le donne.

Parlando del brano, la cantante ha raccontato: “Pelle diamante è quasi un inno pensato e dedicato alle donne di oggi, indipendenti, che sanno quello che vogliono, che si fanno valere, e che sono talmente sicure e quasi dure, quasi, da essere molto vicine ad un diamante, diamante che è la pietra più dura che ci sia però è anche molto molto preziosa, quindi queste donne sono anche preziose“.

Con questo brano, l’artista sicula non solo conferma il suo talento e la sua tenacia ma si propone anche come portavoce di un messaggio potente e attuale, che attraversa le generazioni e si indirizza direttamente al cuore degli ascoltatori.

Marcella Bella

Il testo della canzone

Dici che

Come me

Non ne trovi nessuna

Si vabè

Poi però

Lo ripeti ad ognuna

Non ho bisogno di abbracci

Mi fanno strano

Ma fidati,

Lo capisci se ti amo

Continua per il testo integrale