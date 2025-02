Sanremo 2025: la scaletta della seconda serata

Stasera andrà in onda la seconda serata di Sanremo 2025: scopriamo quali saranno gli ospiti e la scaletta delle esibizioni.

Dopo il successo della serata inaugurale, che ha ottenuto oltre il 65% di share, questa sera il Festival di Sanremo torna su Rai1. Salutati i co-conduttori della prima serata, Gerry Scotti e Antonella Clerici, il direttore artistico Caro Conti è pronto ad accogliere sul palco dell’Ariston nuovi artisti e colleghi. Scopriamo quali saranno gli ospiti e la scaletta delle esibizioni della seconda serata!

Sanremo 2025: gli ospiti della seconda serata

Per questa serata, Carlo Conti non sarà solo: a supportarlo nella conduzione ci saranno figure carismatiche del panorama televisivo e dello spettacolo italiano, come Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, e Nino Frassica.

Teatro Ariston Sanremo

Tra gli ospiti più attesi, Damiano David, leader dei Måneskin, e la campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, Carolina Kostner, che parlerà della imminenti Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. A completare il quadro, attrazioni cinematografiche e televisive che spaziano dal cast del film “Follemente” alla fiction “Champagne – Peppino di Capri”.

La scaletta della seconda serata

Questa sera torneranno sul palco 15 dei 29 artisti in gara che si esibiranno nuovamente con la canzone già presentata ieri. Inoltre, si svolgeranno anche le semifinali delle nuove proposte, offrendo una vetrina privilegiata ai giovani talenti emergenti che cercano un’opportunità per farsi conoscere e apprezzare da un vasto pubblico. Ecco la scaletta della seconda serata con l’ordine di uscita degli artisti.

Semifinale Sanremo Giovani:

Alex Wyse – Rockstar

– Rockstar Vale Lp e Lil Jolie – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

– Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore Settembre – Vertebre

– Vertebre Maria Tomba – Goodbye (voglio good vibes)

Ordine di uscita dei 15 big: