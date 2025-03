Noemi rivela: “Diventare mamma? Io ci spero”

Ospite a Verissimo, Noemi ha affrontato diversi argomenti tra cui il desiderio di diventare presto mamma: scopriamo tutti i dettagli.

Da poco reduce dall’esperienza di Sanremo 2025 al quale ha partecipato con “Se t’innamori muori“, Noemi è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Nel corso della puntata la cantante 43enne ha affrontato argomenti molto personali e ha parlato del suo desiderio di diventare presto mamma.

Noemi: l’ansia e la derealizzazione

Parlando della possibilità di avere dei figli, Noemi rivela: “È una cosa che la notte un po’ mi sveglia“. Poi, facendo un passo indietro, aggiunge: “Mi è successo di avere delle battute di arresto, ho avuto un periodo in cui mi sentivo fuori fuoco, persa. Dopo il 2012, il podio bellissimo sanremese, legata all’ansia mi è venuta una cosa che si chiama derealizzazione“.

Noemi

“Avevo la sensazione di essermi staccata dalla realtà, e quello proveniva da una grande stanchezza ma forse anche dal fatto che alcune cose dentro di me non le avevo risolte.” – prosegue la cantante – Per un periodo mi sono accorta che dovevo risolvere delle cose dentro di me, ho cambiato l’assetto del mio lavoro ma anche della mia vita, e Gabriele (suo marito, ndr) mi è stato accanto. Non è fuggito e di questo lo ringrazierò per sempre”.

Noemi: il desiderio di maternità

Noemi ha da poco compiuto 43 anni e il suo timore è di non essere più in tempo per realizzare questo sogno. “Però magari la farò questa cosa, sono ancora in tempo?” – chiede a Silvia Toffanin. “Certo” – risponde subito la giornalista, rassicurandola.

“Io ci spero” – ha poi proseguito la cantante – “È una cosa bella, vedo anche tutte le mie amiche che sono delle mamme molto felici. E poi credo che sia un amore incredibile, profondissimo. I miei genitori me lo dicono sempre. Chissà“.