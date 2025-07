Stando a un gossip sarebbe finita la storia d’amore tra TrigNO e Chiara Bacci, ex allievi di Amici 24. Ecco cosa sta succedendo.

TrigNO e Chiara Bacci sono tornati al centro del gossip. La causa non è altro che una nuova indiscrezione secondo cui i due ex allievi di Amici 24 che avevano iniziato una storia d’amore dentro la scuola, si sarebbero lasciati. A supportare la tesi un indizio che ai più attenti non è passato di certo inosservato: ecco di cosa si tratta.

L’indizio nascosto

Ad aver riportato l’attenzione su TrigNO e Chiara è stato un post pubblicato dall’esperta di gossip Deianira Marzano sulle sue storie Instagram. Si tratta sostanzialmente dello screenshot di una chat in cui una follower le riportava una domanda, ossia se il cantante e la ballerina fossero ancora una coppia. Il segnale nascosto sarebbe il fatto che da un po’ di tempo non si vedono più assieme.

A questo dubbio Deianira ha voluto fornire una risposta, ossia “Non credo!“. Ma ovviamente al momento si tratta di semplici indiscrezioni, dato che nessuno dei due ha ancora rilasciato delle dichiarazioni in merito. Maria De Filippi partecipa alla cerimonia di consegna del Premio Bellisario il 16 giugno 2017 – notiziemusica.it

Le voci di crisi

Quello che è certo è che TrigNO e Chiara Bacci non sono nuovi al gossip. Infatti, già lo scorso giugno si era diffusa una voce secondo cui tra loro fosse in corso una crisi. La causa? Alcuni presunti like e follow da parte di lui destinati a una misteriosa ragazza su Instagram.

Poco dopo era saltata all’occhio del pubblico la reazione di Chiara, la fidanzata del cantante, la quale aveva lasciato una serie di like ad alcuni commenti che sembravano a tutti gli effetti delle frecciatine verso il suo fidanzato. Di fronte a ciò, il cantante ha voluto prendere la parola, difendendosi dalle accuse e spiegando che quello che veniva raccontato sul suo conto non fosse vero.