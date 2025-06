Stando alle voci, il cantante avrebbe iniziato a seguire una ragazza mettendole dei like tattici in assenza di Chiara, la sua fidanzata.

Di recente, su TrigNO si è scagliata una vera e propria bufera. Si dice infatti che l’ex cantante di Amici abbia di recente avuto dei comportamenti ambigui sui social. Il tutto in assenza di Chiara Bacci, la sua fidanzata, attualmente lontana per lavoro. Ecco cosa sta succedendo.

I presunti like di TrigNO

Come riportato da Amedeo Venza, di recente TrigNO (all’anagrafe Pietro Bagnadentro) avrebbe commesso sui social network alcuni comportamenti ambigui. L’esperto di gossip, infatti, ha dichiarato che il cantante avrebbe iniziato a seguire una misteriosa ragazza sui social mettendole persino dei like tattici ad alcune foto. Ma non è tutto: ad aver alimentato i dubbi è stato anche il presunto ricambio di follow da parte della ragazza in questione. Di seguito il messaggio pubblicato da Amedeo Venza:

“Pietro di Amici ha iniziato a seguire una ragazza e le ha messo tre like tattici (vai a vedere quale tipo di foto). Anche lei ha iniziato a seguire lui. Tutto questo purtroppo quando la fidanzata è impegnata a Caserta con le prove. Proprio vero, il lupo perde il pelo ma non il vizio“.

Attualmente TrigNO non ha rilasciato dichiarazioni in merito e anche Chiara ha mantenuto il silenzio. Dal canto suo, il web si è spaccato a metà, con chi è sceso in difesa del cantante e con chi invece lo starebbe accusando di avere un possibile flirt.

La storia d’amore tra TrigNO e Chiara e il tradimento del cantante

Per quanto riguarda la relazione tra TrigNO e Chiara, come è noto si tratta di una storia d’amore nata all’interno della scuola di Amici. La coppia, infatti, ha conquistato i cuori dei fan con una sintonia evidentemente sin dagli inizi dell’edizione 24 del programma.

Maria De Filippi partecipa alla cerimonia di consegna del Premio Bellisario il 16 giugno 2017 – notiziemusica.it

Tuttavia, in seguito alla fine del talent è emerso un dettaglio che pochi ancora conoscevano: la relazione sarebbe nata alle spalle di Ege Monaco, ex fidanzata del cantante. Quest’ultima, infatti, di recente ha dichiarato di essere stata tradita in diretta TV da TrigNO e di essere finita in terapia a causa del suo comportamento.