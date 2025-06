La cantante sta promuovendo il suo nuovo album, ma durante una tappa dell’instore tour ha avuto un piccolo inconveniente: cos’è successo.

Alessandra Amoroso si sta dedicando agli ultimi impegni lavorativi prima di diventare ufficialmente mamma. La nascita della sua bambina è prevista per il prossimo settembre, ma nell’attesa, la cantante ha deciso di non fermarsi, rispettando gli impegni presi in precedenza.

Proprio per questo motivo in questi giorni si sta dedicando all’instore tour per promuovere “Io non sarei”, il suo nuovo album. Ed è proprio durante uno degli appuntamenti che la cantante ha dovuto fare i conti con un piccolo inconveniente: scopriamo di cosa si tratta.

La corsa in bagno di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso era appena arrivata presso uno dei punti vendita per il firma copie quando ha dovuto assentarsi un momento. Il motivo? Non riuscendo più a trattene la pipì è corsa al bagno! Un piccolo imprevisto su cui la cantante ha deciso di fare un po’ di sana ironia, scatenando i sorrisi e le risate dei fan.

Questi ultimi, infatti, hanno prontamente ripreso il simpatico siparietto coi loro cellulari, pubblicando in rete alcuni video. Qui, infatti, si vede Alessandra fare il suo ingresso, salutare i fan e correre in bagno. Un momento di leggerezza che sicuramente i presenti ricorderanno per sempre.

AleAmo che corre in bagno a fare la pipì mi spezza ✈️✈️#alessandramoroso #iononsarei pic.twitter.com/5eWXnpWtSX — aleamoroso/io non sarei✨ (@v__amoroso) June 17, 2025

Gli impegni di Alessandra Amoroso prima della nascita della figlia

Come anticipato, la gravidanza non ha fermato Alessandra Amoroso, la quale continua a lavorare senza sosta tra firma copie e concerti. La cantante, infatti, nelle prossime settimane sarà impegnata nel “Fino a qui Summer Tour”, la tournée che terminerà il 7 agosto a causa di alcune date cancellate poiché troppo vicine al parto.

La stessa cantante ha spiegato il perché della scelta di continuare a lavorare, in quanto quelli che sta affrontando erano impegni già programmati da tempo e che desiderava profondamente portare a termine prima dell’arrivo della sua piccola Penelope.