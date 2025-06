Ege Monaco, ex fidanzata di TrigNo, ha rivolto pesanti accuse al cantante che l’avrebbe tradita durante il programma Amici.

Nel mondo dello spettacolo, quando una storia d’amore giunge al capolinea, i dettagli intimi e i sentimenti feriti spesso diventano argomento di pubblico dominio. Questo è quanto accaduto nella relazione tra Ege Monaco, modella e tiktoker, e TrigNo, rivelazione dell’ultima edizione di Amici. La loro storia, nata sotto i riflettori e vissuta sui social, si è conclusa in modo drammatico con la ragazza che ha pubblicamente rivolto pesanti accuse nei confronti del cantante.

TrigNo e Ege Monaco: una fine dolorosa

La vicenda prende le mosse dalla relazione sentimentale tra TrigNo, vincitore della categoria cantanti nell’ultima edizione di Amici, e Chiara Bacci, una ballerina. Questo nuovo legame ha scatenato l’ira di Ege Monaco, ex compagna di TrigNo, che non ha esitato a esprimere pubblicamente il suo disappunto durante e dopo la partecipazione del cantante al talent.

Maria De Filippi – notiziemusica.it

All’epoca del flirt con Chiara, infatti, TrigNo era ancora impegnato con la modella e la rottura è stata annunciata, in modo non ufficiale, attraverso una serie di post alquanto espliciti con cui Ege ha espresso il proprio dolore e delusione.

“Lei sapeva bene che lui era impegnato e invece si è subito buttata senza pensarci e lui è un grande stro*zo come lo sono molti uomini” – aveva scritto Ege Monaco sui social. E ancora: “Mi rivolgo a te Chiara… tienitelo. Però sappi che certe persone non cambiano e che il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Quando l’ho conosciuto era già un traditore e ho visto che continua ad esserlo e la cosa non cambierà di certo e allora tanti baci”.

Le nuove accuse di Ege Monaco

Recentemente Monaco, in un’intervista rilasciata a DiPiù, è tornata a parlare del suo stato d’animo seguito alla rottura con TrigNo: “Sono stata malissimo. Ho iniziato a prendere ansiolitici per calmarmi. Non vivevo più, per questo amore finito senza rispetto. La separazione da Trigno ha riaperto i miei problemi legati all’abbandono. Avevo bisogno di un supporto psicologico, lo ammetto, non vivevo più, per questo amore finito senza rispetto”.

Poi ha concluso rivolgendosi direttamente al cantante: “Caro TrigNo, tu mi ha tradito in televisione davanti a tutti e io sono finita in terapia“.