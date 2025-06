Serena Rossi e Davide Devenuto: La storia delle loro nozze segrete e il legame indissolubile che li unisce, tra carriera e vita familiare.

Serena Rossi, nota attrice italiana, ha recentemente aperto il suo cuore in un’intervista al Corriere della Sera, condividendo dettagli intimi delle sue nozze con Davide Devenuto. La coppia, unita dal 2008 e genitori del piccolo Diego, ha celebrato un matrimonio estremamente riservato il 17 giugno 2023.

Solo 14 persone hanno partecipato alla cerimonia, tenutasi con semplicità alle Terme di Caracalla. Nonostante la loro vita pubblica, Serena Rossi e Davide Devenuto riescono a mantenere un equilibrio tra carriera e famiglia, dimostrando che l’amore e la complicità sono alla base del loro legame.

Un matrimonio intimo e unico nel suo genere

Quando si parla di nozze, si immaginano spesso grandi eventi con moltissimi invitati, ma Serena Rossi e Davide Devenuto hanno scelto un approccio differente. La loro cerimonia si è svolta in modo estremamente intimo, con solo 14 persone presenti, tra cui genitori e fratelli. Serena ha raccontato: “Al mio matrimonio eravamo in 14, mi sono truccata e pettinata da sola”.

Al Red carpet ‘David di Donatello, Davide Devenuto e Serena Rossi – notiziemusica.it

Anche l’abbigliamento della coppia rispecchiava questa semplicità: Davide indossava una giacca di lino con t-shirt e scarpe da tennis, mentre Serena ha optato per un vestitino bianco al ginocchio. Un matrimonio segretissimo, tanto che solo il giorno dopo hanno condiviso le foto con i familiari e amici, con solo una persona che si è offesa per non essere stata invitata.

La famiglia al centro di tutto

Nonostante gli impegni lavorativi, Serena Rossi tiene a precisare che il lavoro non è la sua vita. La famiglia occupa un posto centrale, con momenti dedicati alle persone care, come il compleanno del figlio Diego o del marito Davide. Attualmente, sta ristrutturando un rudere nel Sud della Sardegna, un progetto che sembra racchiudere il sogno di una vita tranquilla e serena. Serena spera che i lavori siano completati entro il 31 agosto in modo da poter trascorrere momenti indimenticabili con Davide e Diego. Questo desiderio di intimità familiare è ulteriormente accentuato dal fatto che Serena frequenta la zona da 15 anni, grazie all’amicizia con Vittoria Puccini, che possiede una casa nelle vicinanze.

Una carriera condivisa senza competizioni

Serena e Davide non solo condividono la vita privata, ma anche quella professionale. Entrambi attori, hanno saputo mantenere un equilibrio senza lasciarsi influenzare dalla competizione.

Rossi ha chiarito: “Zero proprio, non è una dinamica che ci appartiene. Lui è un uomo risolto, intelligente, ha mille cose da fare”. Insieme, gestiscono una società di produzione che ha coprodotto progetti importanti come “Mina Settembre”. Questo dimostra come il loro rapporto si basi su un forte rispetto reciproco e una collaborazione professionale che arricchisce entrambi.