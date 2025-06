Belen Rodriguez si apre sulla depressione, la sua vita intima e il rifiuto delle app di dating, rivelando una prospettiva più profonda e personale.

Belen Rodriguez, la celebre showgirl argentina, condivide dettagli inediti della sua vita personale, toccando aspetti profondi e delicati come la depressione, la sua scelta di vita da single e la ferma opposizione alle app di dating. La quarantenne trascorrerà l’estate in Sardegna con i suoi figli e alcune amiche, lontana dai riflettori e dalle pressioni della fama.

Nel corso di un’intervista con la rivista Chi, Belen esprime il suo disinteresse verso nuove relazioni amorose, sottolineando la sua decisione di rimanere single e casta dallo scorso settembre. Le sue riflessioni si estendono anche al tema della salute mentale, ribadendo la sua lotta contro la depressione e le sfide affrontate nel ritrovare un equilibrio personale. Infine, Belen critica apertamente le piattaforme di incontri online, sostenendo un approccio più autentico alle relazioni umane.

Un’estate da mamma in Sardegna

Belen Rodriguez ha deciso di vivere un’estate all’insegna della semplicità in Sardegna, accompagnata dai suoi figli e da alcune amiche. La showgirl tralascia il glamour e il clamore pubblico per concentrarsi sulla famiglia e sulla sua salute mentale. Questo periodo di pausa arriva dopo un lungo periodo di esposizione mediatica, che ha contribuito a un accumulo di stress e pressione. Belen descrive questo momento come un’opportunità per ricaricare le energie e trovare serenità, lontano dai riflettori e dalle aspettative del mondo dello spettacolo.

Belén Rodríguez ospite in un programma tv – notiziemusica.it

La lotta contro la depressione

La depressione è un tema che Belen affronta con coraggio durante l’intervista. Descrive la sua esperienza come qualcosa di estremamente difficile, che non augurerebbe a nessuno. La showgirl spiega che la depressione non deriva esclusivamente dalla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, ma è il risultato di anni di fama stressante e responsabilità personali. Belen sottolinea di non aver mai avuto supporto esterno e di essersi sempre assunta la responsabilità delle proprie scelte. Questo percorso l’ha portata a un punto di esaurimento, ma anche a una nuova consapevolezza: “Adesso posso dire che ho i piedi per terra, faccio poche cose di pancia perché mi sono spaventata di me stessa”.

Rifiuto delle app di dating

Belen esprime chiaramente la sua avversione per le app di dating e le piattaforme come OnlyFans. Ritiene che queste modalità di interazione sociale compromettano il valore autentico delle relazioni umane. Per Belen, le relazioni dovrebbero basarsi su incontri casuali e autentici, piuttosto che su algoritmi digitali.

Riguardo a OnlyFans, la showgirl critica il concetto di monetizzazione del corpo umano, definendolo “raccapricciante” e paragonandolo a una forma di prostituzione. Belen rimarca l’importanza di mantenere l’integrità e il rispetto verso se stessi, sottolineando che i soldi non dovrebbero giustificare metodi che sminuiscono il valore della vita e dell’impegno personale.