Il cantautore ha annunciato aver contratto un problema di salute che l’ha costretto ad annullare il concerto in Valle D’Aosta.

Simone Cristicchi è stato costretto ad annullare il suo concerto il Valle D’Aosta previsto per domani, sabato 12 luglio. Una scelta non facile ma necessaria, a causa di un’improvvisa malattia che ha colpito il cantautore: la paralisi di Bell.

L’annuncio di Simone Cristicchi

Ad aver annunciato l’annullamento della tappa valdostana del “Dalle Tenebre alla Luce Tour 2025”, la tournée estiva di Simone Cristicchi. Il concerto si sarebbe dovuto tenere presso il Forte di Bard, e avrebbe dovuto essere la prima data del suo tour.

"È con grande dispiacere che devo annunciare che per un improvviso problema di salute sarà costretto ad annullare il concerto previsto per il 12 luglio al Forte di Bard, nell'ambito della rassegna Aostaclassica. Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell, una condizione temporanea che richiede riposo e attenzione", ha scritto il cantautore a corredo di un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Paralisi di Bell: che cos’è la malattia che ha colpito Simone Cristicchi

Come suggerisce il nome, la paralisi di Bell è una patologia che interessa il nervo facciale, il quale comincia da dietro l’orecchio per poi diffondersi in tutti i muscoli del volto. Alcune volte può quindi succedere che il nervo si inspessisca subendo una compressione proprio nel punto di più delicato, dove lo spazio è minore, ossia dietro l’orecchio. A causa di ciò, i segnali nervosi faticano a passare attraverso il nervo, col risultato che i muscoli facciali finiscono per bloccarsi.

Chiaramente, come anche spiegato da Cristicchi nel suo post su Instagram, si tratta di una condizione che richiedere il riposo assoluto e la somministrazione di cortisone per eliminare l’infiammazione del nervo. I tempi di ripresa? Possono variare dai venti giorni ai due mesi, motivo per cui il cantautore a oggi è costretto a stare a riposo.