Aurora Ramazzotti è in vacanza a Santa Margherita Ligure, ma qui ha avuto uno spiacevole incontro con una medusa che l’ha punta.

Ormai l’estate è cominciata e molte persone hanno cominciato le loro vacanze. Tra loro ci sono anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, suo compagno e papà del loro bambino, Cesare. La famiglia si è concessa un soggiorno a Santa Margherita Ligure, ma qui, la giovane ha avuto un piccolo incidente: una medusa l’ha punta.

Aurora Ramazzotti e la puntura di medusa

Ad aver diffuso il piccolo inconveniente affrontato da Aurora Ramazzotti è stato il settimanale Oggi. Qui si legge: “Il primo tuffo della stagione le riserva una dolorosa sorpresa“. In effetti, la giovane stava trascorrendo una giornata di relax tra il sole e il mare della Liguria, quando qualcosa è andato storto: una piccola puntura di medusa.

Aurora, infatti, si stava rilassando in acqua quando deve avere urtato accidentalmente la medusa, colpendo i tentacoli. Il risultato è stata una piccola bruciatura che per fortuna, come dicono gli esperti, in genere passa da sola nel giro di una ventina di minuti.

Aurora Ramazzotti

La reazione di Aurora e il bacio di Goffredo

Ma cosa è successo dopo il piccolo incidente? Ebbene, in un primo momento, Aurora ha mostrato al suo bambino le pelle colpita dai tentacoli che pian piano stava diventando sempre più arrossata. Poi, come ha dichiarato Oggi, Goffredo ha cercato di consolarla con un abbraccio e un dolce bacio.

Inoltre, si dice che l’influencer abbia avvisato e aiutato il bagnino a risolvere la situazione, onde evitare che altri bagnanti, tra cui tanti bambini, rischiassero di venire punti a loro volta. E dopo che si è risolto tutto? Semplice, Aurora è tornata a giocare e a divertirsi col suo compagno e il loro bambino, dimenticandosi del piccolo inconveniente avvenuto poco prima.