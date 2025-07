Il rapper ha annunciato di essere impegnato a scrivere il suo primo libro e sui social ha condiviso una piccola anticipazione.

Fedez è inarrestabile, tant’è vero che oltre a essere costantemente impegnato in studio, ha ammesso di essere alla prese con un nuovo progetto, dichiarando: “Sto scrivendo un libro“. Una scelta ambiziosa che lo fa uscire dalla zona di comfort e di cui il rapper va molto fiero. Su Instagram, Fedez ha anche deciso di pubblicare alcuni piccoli estratti, condividendoli coi suoi fan.

Gli indizi di Fedez sul suo nuovo libro

I fan di Fedez sono molto curiosi di conoscere quale sarà il contenuto del suo libro. Man mano che le domande aumentano, il rapper ha deciso di stuzzicare la curiosità dei suoi follower condividendo nelle sue storie di Instagram alcuni estratti del testo. Gli argomenti toccati dal rapper sono diversi, come la crisi con l’ex moglie Chiara Ferragni, il ritorno a Sanremo e il tentativo di suicidio.

Ma non si tratta di un racconto narrativo di quanto affrontato da Fedez negli ultimi anni, quanto piuttosto di un insieme di pensieri relativi alle recenti difficoltà che l’hanno portato, tra le altre cose, al centro del gossip. Una sorta di riflessione intima che il rapper condivide per la prima col lettore e in cui si concentra su se stesso e sul proprio dolore. Di seguito un estratto del testo pubblicato da Federico sulle sue storie Instagram:

“Questa che leggerete è la storia di uno che non ce l’ha fatta. Le persone credono che io decida, pianifichi, organizzi: Io sono il manipolatore, lo stratega, io sono la falena. Ma la verità è che, dall’inizio, c’è una parte di me che non ha deciso quasi niente. Sin dal principio è stata una corsa, una fuga. Assecondare tutti gli impulsi, specie quelli sbagliati“. Fedez a Sanremo 2025 notiziemusica.it

Fedez sul tentato suicidio

Un passaggio delicato è sicuramente quello incentrato sul suicidio. I mesi scorsi, infatti, il rapper è finito al centro del gossip proprio per un’indiscrezione relativa alla sua volontà di dire basta, voce che Fedez ha poi deciso di confermare rivelando la sua verità. All’interno del libro, Federico cerca anche di spiegare la complessa dinamica psicologica che si cela dietro questo pensiero nocivo, tanto da scrivere: “Del suicidio. Non è il salto. Non è il colpo. Non è l’atto in sé. È tutto quello che succede prima“.