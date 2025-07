Il conduttore ha partecipato al concerto del rapper e a fine performance sono diventati protagonisti di un siparietto sui social.

Il concerto di Lazza allo Stadio San Siro di Milano dello scorso 9 luglio, ha visto presenti nelle tribune moltissimi ospiti del mondo dello spettacolo. Tra essi, pure Amadeus, il quale ha voluto supportare il rapper in compagnia di Giovanna Civitillo, sua moglie. Inoltre, a fine concerto, i due amici sono diventati protagonisti di uno scambio di battute che non è passato inosservato su Instagram.

Il siparietto tra Lazza e Amadeus

Come molti presenti al concerto, anche Amadeus e Giovanna hanno voluto immortalare il momento facendosi fotografare nel pit dello stadio. Qui la coppia si è scatenata al ritmo dei brani del rapper, tra cui anche “Cenere“, la canzone con cui Lazza ha esordito al Festival di Sanremo 2023.

Il conduttore ha quindi deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram le fotografie insieme alla moglie durante il concerto e poco dopo Lazza ha lasciato un simpatico commento. “Almeno questa volta non ha visto volare 5 pere. Ti voglio bene amico mio“, ha scritto il rapper, una chiara allusione alla sconfitta dell’Inter (la squadra per cui tifa Amadeus) contro il Paris Saint-Germain. Immediata la risposta del conduttore: “Anch’io ti voglio bene amico rossonero“.

Il legame tra Lazza e Amadeus

Dunque, come si può notare, tra Lazza e Amadeus non vi sono soltanto dei rapporti di lavoro, ma un vero e proprio sentimento di stima e affetto reciproco. In effetti, è stato proprio il conduttore ad aver dato l’opportunità al rapper di esibirsi sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2023 e di ampliare il proprio pubblico.

L’intuito di Amadeus non ha sbagliato, tant’è vero che nella finale di quell’anno, Lazza riuscì a raggiungere il secondo posto in classifica, posizionandosi dietro a Marco Mengoni e la sua “Due vite”. Da quel momento, il rapper è cresciuto moltissimo, tanto da riuscire a coronare uno dei sogni di tutti i cantanti: esibirsi in uno stadio.