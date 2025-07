Durante un concerto, Marco Mengoni ha raggiunto una fan che lo ha spiazzato rivelandogli di seguirlo ovunque quando possibile.

Il tour di Marco Mengoni sta proseguendo alla grande, con tantissimi concerti in giro per l’Italia. Proprio durante una delle recenti performance live, il cantante è stato protagonista di un momento indimenticabile a causa di un’incredibile confessione fattagli da una fan a cui si è avvicinato.

La confessione della fan e lo stupore di Marco Mengoni: il video

Come anticipato, Marco Mengoni è attualmente impegnato nel suo tour in giro per gli stadi di tutta Italia. Proprio durante la tappa allo Stadio Olimpico di Roma, il cantante è diventato protagonista di un divertente evento che è diventato virale sui social.

All’interno del video condiviso su TikTok, si vede Marco Mengoni scendere dal palco per avvicinarsi ad alcune fan occupanti le prime file del parterre. Tra queste era presente una signora che ha voluto fare una particolare confessione al cantante: non appena riesce, lo segue ovunque, anche in giro per l’Europa. Una rivelazione che ha colto del tutto di sorpresa Marco, il quale, dopo averle passato il microfono per rendere partecipi anche gli altri presenti, l’ha abbracciata. Di seguito il video virale:

Il tour di Marco Mengoni

Dunque, in queste settimane si sta svolgendo il “Marco Mengoni negli stadi 2025“, il tour che sta portando il cantante esibirsi nei principali stadi italiani. Dopo il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, ora è la volta dello Stadio San Siro di Milano, dove si esibirà in due date il 13 e il 14 luglio. Ma non è finita qui, dato che successivamente, Marco canterà anche a Messina, Padova e Bari.

Marco Mengoni – notiziemusica.it

Ma per chi non fosse riuscito a prendere il biglietto per questi concerti non c’è motivo di disperare. Infatti, il prossimo autunno inizierà il “Marco Mengoni: Live 2025”, il tour nei principali palazzetti di tutta Italia.