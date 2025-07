Olly è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Spunta il nuovo e clamoroso retroscena

Olly e Belen Rodriguez flirt in corso? Spunta un nuovo clamoroso retroscena. Tutte le indiscrezioni sul gossip.

Belen Rodriguez e Olly sono tra i protagonisti del gossip dell’ultime settimane. Dopo un periodo lontano dai rumors la showgirl argentina torna a conquistare le prime pagine della cronaca rosa, e in pochi giorni monopolizza l’attenzione dei media che hanno associato il suo nome a quello del giovane artista ligure. Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e Belen sono stati avvistati insieme al concerto di Marracash a San Siro, e il video che li ritrae è diventato virale in pochi minuti. Con loro all’evento anche alcuni amici, ma dall’immagini si percepisce che tra Olly e Belen c’era una particolare confidenza.

Il gossip precede un post social della Rodriguez dove cita proprio Olly. La showgirl ha infatti palesemente dichiarato di non riuscire a smettere di ascoltare le canzoni dell’artista, una sorta di ammirazione che Olly ha apprezzato. I rumors sono stati continui e insistenti, ma non sono mai stati commentati dalle parti in causa che, per il momento, preferiscono tacere. Certo è che la mancata smentita e conferma alimenta ancora di più i sospetti e l’eventualità che fra i due ci sia qualcosa che vada al di là della semplice amicizia e stima reciproca.

Oggi emergono nuovi retroscena sul rapporto esistente fra i due. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha infatti riferito che Olly avrebbe “ammaliato” la showgirl argentina con la sua musica. Ha poi aggiunto che la conoscenza sarebbe già terminata: “È già finita, era solo il divertimento di una notte d’estate”. Insomma un avvicinamento ci sarebbe stato, ma non avrebbe avuto un seguito. Affermazione originata anche dal fatto che Belen nei giorni scorsi avrebbe fatto visita a Olly nella sua casa di Milano, che si trova nello stesso comprensorio di Marco Mengoni.

Belen Rodriguez e Olly: flirt già finito?

Rosica ha anche riferito che Belen e Olly si sarebbero visti anche dopo il concerto: “La settimana scorsa lei è stata accompagnata a casa di lui. Lui tra l’altro abita nello stesso complesso residenziale di Mengoni”. I due avrebbero trascorso del tempo insieme, ma ad oggi non ci sarebbe nessun seguito. L’avvicinamento fra i due sarebbe stato solo occasionale, e non destinato a durare. Tuttavia l’attrazione l’uno verso l’altra non sarebbe mancata.

Per ora il gossip sembra destinato a placarsi e probabilmente i due non riusciranno a vedersi di nuovo a causa dei diversi impegni professionali. Il vincitore di Sanremo 2025 è infatti impegnato con un tour in giro per l’Italia ed è tra gli ospiti più richiesti agli eventi musicali estivi. Inoltre è anche coinvolto in diversi nuovi progetti musicali e questo lo distrae molto dal dedicare del tempo alla sua vita privata.