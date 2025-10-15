Fedez compie gli anni: gli auguri “particolari” della fidanzata

Nel giorno del compleanno del rapper, la fidanzata non ha perso l’occasione di rendergli omaggio, e lo ha fatto con un messaggio ironico.

Oggi, mercoledì 15 ottobre, Fedez spegne le candeline compiendo 36 anni. Fra i moltissimi auguri ricevuti, quello che sicuramente ha suscitato maggiormente l’interesse, è quello della fidanzata Giulia Honneger che ha scelto di dedicargli un messaggio dolce ma scherzoso.

La dedica a Fedez

La stilista 23enne ha scelto di utilizzare i social per fare gli auguri al rapper. Quello che ha colto maggiormente l’attenzione dei fan, è il tono ironico della sua dedica, che conferma comunque il legame forte che li unisce ormai da mesi.

Fedez

La 23enne ha scelto di manifestare pubblicamente il suo affetto condividendo una foto, in bianco e nero, nelle storie di Instagram. Fedez e Giulia sono sorridenti e felici, ma l’aspetto particolare è la scritta che accompagna lo scatto: “put**none” seguita da un emoji di una torta e un po’ di cuoricini rossi. Un tono scherzoso che dà prova della complicità fra i due e del legame che da tempo attira l’attenzione dei fan.

Non manca anche il gesto di Fedez che ha scelto di condividere la foto nel suo profilo personale, a prova ancora una volta dell’ufficialità del loro relazione.

La vacanza di Giulia Honneger e Fedez

Il rapper pare abbia già avuto una sorta di “pre festeggiamento” con una vacanza in tranquillità che si è concesso lo scorso weekend. Dopo le tappe estive a Milano e in Sardegna dove erano stati paparazzi, la coppia ha scelto infatti di volare a Disneyland Paris, in compagnia di Leone e Vittoria, i figli del rapper.

E’ stato Fedez a condividere una scatto che ha emozionato i fan: una foto, sempre in bianco e nero, in cui si scambia un bacio con Giulia, la quale ormai sembra far sempre più parte della famiglia.