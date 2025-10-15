Anastasio e la sua coraggiosa confessione: stop a due date del tour

Il rapper comunica a cuore aperto ai suoi fan che due date del tour sono state annullate, e spiega la motivazione con un video.

Anastasio, vincitore di X Factor 2018, aveva pubblicato ad aprile di questo anno il suo album Le macchine non possono pregare. Di recente aveva annunciato il suo tour, ma con un video su Instagram racconta ai fan che ha dovuto annullare due date perchè non ha venduto abbastanza biglietti.

Potrebbe sembrare una comunicazione qualunque, ma quello che ha stupito tutti è stata la trasparenza delle sue parole, visto il clima dove spesso prevalgono annunci di finti sold out.

“Non abbiamo venduto abbastanza”: le parole di Anastasio

Il rapper 28enne ha comunicato a cuore aperto che le due date di Perugia e Bari sono state annullate perchè non sono stati venduti biglietti sufficienti per il concerto. Lo ha condiviso con un video postato sui social.

Ecco le sue parole: “Buonasera, devo fare un piccolo annuncio all’interfono: purtroppo le date di Perugia e Bari sono annullate. La verità è che non abbiamo venduto abbastanza biglietti, a Bari erano una quarantina, Perugia pochi meno ma siamo lì. I 70-80 eletti che hanno comprato questi biglietti riceveranno una mail per il rimborso con tutte le specifiche. Io vi chiedo scusa e vi ringrazio per avere provato ad esserci”.

E ha continuato con : “Spero riusciate ad esserci per le altre date, che invece sono abbastanza piene, ci sono ancora un po’ di biglietti disponibili. Scusate se sono fuso ma ho appena concluso le prove di questo spettacolo che è abbastanza elaborato, un paio di giorni ed esordiamo. Sarà bello, poi vedrete”.

I commenti dei follower elogiano il rapper che ci ha messo la faccia per comunicare la notizia in piena onestà, soprattutto perchè il suo atteggiamento si discosta dalla tendenza a voler essere sempre più in alto rispetto agli altri, anche con annunci di finti sold out.

Le date del tour di Anastasio

Il rapper aveva condiviso su Instagram le date del suo tour in partenza domani, 16 ottobre da Roma.

I biglietti sono ancora disponibili all’acquisto sulle principali piattaforme di vendita.