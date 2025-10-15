Kevin Federline, ex ballerino e ex marito della cantante, parla di un episodio che riguarderebbe la popstar e i figli.

Federline nel suo libro di memorie You thought you knew, in uscita prossimamente negli Stati Uniti, ha usato termini preoccupanti per descrivere un avvenimento che pare riguardi Britney Spears.

La regina del pop è già da anni sotto ai riflettori e al centro di dibattici per via dei suoi comportamenti definiti un po’ eccentrici e particolari.

Le parole su Britney Spears

E’ il New York Times a riportare gli estratti della versione di Kevin Federline.

Britney Spears

Stando alle sue parole, pare che la cantante avrebbe guardato i figli mentre dormivano con un coltello in mano: “I ragazzi si svegliavano a volte nel cuore della notte e la trovavano in piedi sulla soglia, in silenzio, a osservarli dormire – ‘Ah, ma sei sveglio?’ – con un coltello in mano”, scrive Federline. “Poi si voltava e se ne andava senza dare spiegazioni“.

Nel suo libro, sembra che si dica preoccupato per la salute mentale di Britney: “È diventato impossibile fingere che vada tutto bene. Dal mio punto di vista, il tempo sta per scadere, e ci stiamo avvicinando all’undicesima ora. Succederà qualcosa di brutto se le cose non cambiano, e la mia più grande paura è che resteranno i nostri figli a raccogliere i pezzi“.

I figli di Britney Spears

L’ex coppia ha avuto due figli: Jayden James di 19 anni e Sean Preston di 20.

In particolare, il maggiore aveva rilasciato un’intervista tre anni fa al tabloid inglese Daily Mail in cui ha reso chiara la sua intenzione di recuperare il rapporto con la madre: “Penso al cento per cento che il nostro rapporto possa essere aggiustato. Ci vorrà solo molto tempo e impegno. Voglio solo che stia meglio mentalmente. Quando starà meglio, voglio davvero rivederla”.