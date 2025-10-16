Sanremo 2026: l’indiscrezione su Gigi D’Alessio

Sul celebre festival della canzone italiana si stanno diffondendo già da tempo diversi rumors. I più recenti riguardano Gigi D’Alessio.

Il festival andrà in onda dal 24 al 28 febbraio 2026, ma c’è già grandissima attesa. Fra le moltissimi voci che sono circolate in rete, la più recente riguarda Gigi D’Alessio che potrebbe tornare sul palco per duettare con un noto artista napoletano.

Il rumor su Gigi D’Alessio

A diffondere l’indiscrezione è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter: Gigi D’Alessio e Geolier potrebbero duettare insieme a Sanremo 2026.

Il rapper napoletano si era classificato al secondo posto a Sanremo 2024, e ora parrebbe stia lavorando su un nuovo album, forse in uscita il prossimo anno, e il Festival potrebbe rappresentare il momento per stupire tutti.

Geolier al Festival di Sanremo 2024

Stando all’indiscrezione, si tratterebbe di una collaborazione decisamente interessante perchè determinerebbe l’incontro fra due diverse generazioni e linguaggi, uno melodico e l’altro urban, ma legati dalla stessa radice. Insomma, si tratterebbe di “un modo per unire mondi diversi e parlare a più generazioni”.

Geolier e Gigi D’Alessio però potrebbero non essere gli unici artisti in napoletano ad esibirsi sul palco di Sanremo: pare che anche il cantante del tormentone Rossetto e Caffè potrebbe essere uno dei protagonisti. Secondo le indiscrezioni infatti, Sal Da Vinci avrebbe sottoposto un brano a Carlo Conti.

L’annuncio dei cantanti in gara a Sanremo

Carlo Conti, che ha condotto Sanremo dal 2015 al 2017 e nel 2025, ha svelato di aver già iniziato l’ascolto delle proposte per il festival: “Ne ho già ascoltati più o meno un centinaio, ma il grosso arriverà proprio in queste settimane. Le ascolto quando sono in treno, nel traffico o mentre aspetto che mio figlio Matteo esca da scuola”

Ha rivelato che la data dell’annuncio dei cantanti in gara avverrà tra fine novembre e inizio dicembre.