Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: il pomeriggio con il nipotino

Il cantante e la conduttrice si comportano da veri nonni durante il pomeriggio trascorso insieme al loro piccolo nipote Cesare.

I due nonni, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, hanno trascorso il pomeriggio insieme a Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti. A pubblicare le foto e la notizia è stato il settimanale Oggi.

Il pomeriggio di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti

Il trio è stato paparazzato all’Autodromo in Franciacorta, un circuito per competizioni automobilistiche e motocicliste in provincia di Brescia, dove hanno trascorso qualche ora insieme fra una corsa e l’altra.

Michelle Hunziker – notiziemusica.it

Nelle foto pubblicate da Oggi è evidente come l’affetto profondo per il loro nipote li abbiano portati a superare le tensioni, ritrovando la vicinanza.

Michelle tiene in braccio Cesare a bordo pista (infatti sullo sfondo si può intravedere una macchina rossa), ed Eros mentre si accinge a dare un bacio al piccolo. Un pomeriggio quindi all’insegna dell’affetto e di coccole. Poi la merenda e il caffè insieme alla loro figlia Aurora e il suo futuro marito Goffredo.

Le recenti dichiarazioni di Michelle Hunziker

In un’intervista con il Corriere della Sera, la Hunkizer ha ripercorso alcuni passaggi della sua storia d’amore con Eros Ramazzotti rivelando che avrebbe affrontato le cose “in modo diverso da come ho fatto quando ero così giovane e inesperta determinati rapporti, poi magari l’esito sarebbe stato lo stesso”.

Continua con: “Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello. Penso alla sofferenza che c’è stata (…) Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose”.

La conduttrice è attualmente impegnata felicemente con l’imprenditore Nino Tronchetti Provera, con il quale pare sarebbe pronta ad andare a convivere.