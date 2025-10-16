Laura Pausini: il ritorno in tv e la grande sorpresa

La cantante, da tempo sotto i riflettori per il forte dimagrimento, è raggiante ed emoziona il pubblico sul palco di This is me.

Laura Pausini è stata ospite ieri sera, mercoledì 15 ottobre, della prima puntata di This is me di Silvia Toffanin, ed è stata protagonista di una scenetta simpatica che ha visto coinvolto Zlatan Ibrahimovic, anche lui ospite dello show.

La cantante, con oltre 70 milioni di copie vendute e riconoscimenti internazionali, emoziona il pubblico mentre si racconta. Per lei non è mancata una grande sopresa.

Laura Pausini ospite di This is Me

La cantante è stata al centro dell’attenzione, già da questa estate, per via del suo forte dimagrimento, che aveva fatto parlare i fan dopo una foto in costume che la Pausini aveva pubblicato. In un’intervista a Sette avvenuta a settembre, ha raccontato di aver perso 20 kg: “Sono dimagrita. Ho cominciato a perdere peso durante l’ultimo tour e ho iniziato a sentirmi fisicamente più forte. Da adolescente, un po’ come tutte, ho seguito diete fai-da-te, poi ho capito che bisogna affidarsi ai medici“, aggiungendo che ora si allena tre volte a settimana.

Laura Pausini

La cantante apre l’intervista raccontando delle sue origini: “Sono nata in una famiglia con un grande sognatore che è mio babbo, e una donna bellissima, che è mia mamma, che invece è più concentrata sulla realtà”.

Con il suo “babbo”, racconta di aver iniziato a otto anni la strada verso la musica facendo pianobar insieme a lui. Proprio mentre si trovavano in un ristorante, è avvenuto il fatidico incontro con Lucio Dalla: “Lucio disse al mio babbo ‘Ma cosa fa qui questa ragazzina? Bisogna che lei vada fuori, a spaccare”. E così è successo.

La cantante ha poi ricordato emozionata la sua vittoria a Sanremo nel 1993 con La solitudine, e il bellissimo momento con Pippo Baudo: “Non avevo ancora visto i miei genitori e c’era Pippo Baudo di fianco a me e gli dissi: ‘Ma come faccio a dirlo ai miei genitori che ho vinto?’. Perché non è che mi è venuto subito in mente che ero in televisione”.

Il regalo a Laura Pausini

La conduttrice Silvia Toffanin sorprende la cantante invitando sul palco Erica, Elisa, Cristina e Lorena, le amiche che Laura Pausini conosce dalla scuola materna. Con loro, da ragazze, aveva fondato una band chiamata Le sincronette, e durante la serata hanno regalato al pubblico un’esibizione energica e avvolgente sulle note di The final countdown, il brano da sempre amato dalle amiche.

Prima di cantare però, la Pausini si è rivolta al calciatore Zlatan Ibrahimovic per invitarlo a raggiungerle sul palco, e in tono simpatico ha aggiunto: “Vieni a dare un bacino alle mie amiche, è come dare un bacio a tutti i tuoi fan in Italia”, lui ha accettato.