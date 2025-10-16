Tony Effe e il regalo a Giulia De Lellis che non passa inosservato

Dopo la nascita di Priscilla, Tony Effe sorprende la sua compagna Giulia De Lellis con un prezioso regalo.

La loro primogenita è nata la scorsa settimana, e da allora i riflettori sono puntati sui neo genitori Tony Effe e Giulia De Lellis. La coppia non smette di emozionare i fan condividendo sui social i momenti successivi alla nascita e il rientro a casa insieme alla piccola.

Mentre la De Lellis ha lanciato un rossetto che porta il nome della figlia, Tony Effe ha scelto di fare alla compagna un regalo lussuoso.

Il regalo di Tony Effe

Tony Effe sembra voler “viziare” la sua fidanzata con un regalo che di certo non passa inosservato: gioielli esclusivi, un anello 18 carati e una collana tennis in oro giallo, entrambi decorati con oltre venti carati di diamanti naturali.

Il gesto però nasconde un dettaglio simbolico. Infatti il rapper ha scelto di far incidere la data di nascita della loro bambina Priscilla: “07.10.25“.

Il video dei regali è stato pubblicato su Instagram dal gioielliere amato dai vip, creatore del prezioso regalo: Alessandro Bernini.

Il gioielliere ha commentato dicendosi “profondamente onorato di essere stato scelto dai genitori di Priscilla per creare un gioiello che celebra un momento così significativo: la nascita della loro figlia”, mentre Tony Effe, nel mostrare il suo regalo, si è espresso in modo provocatorio: “I veri uomini viziano le loro donne“.

Non è la prima volta che il rapper si affida ad Alessandro Bernini. Infatti, già un anno fa aveva acquistato un anello con diamante da 2,5 carati.

Il rossetto dedicato a Priscilla

Con l’arrivo di Priscilla, l’influencer aveva stupito i fan con il suo annuncio: per il suo brand di cosmetici ha lanciato un rossetto proprio dedicato alla figlia Priscilla. Ha dichiarato infatti:

“Audrer ha sempre raccontato le fasi della mia vita, in un modo o nell’altro. Non potevo quindi che celebrare questo momento intrecciandolo al mio brand, che cresce e si trasforma insieme a me. Ogni rossetto, ogni tonalità, porta con sé un nome che per me ha un significato profondo, come Lucilla, dedicata a mia nonna. Con l’arrivo di Priscilla sboccia la mia gioia più grande: a lei dedico questa nuova shade del nostro Lip Jelly, che porta il suo nome e tutto il mio cuore”.