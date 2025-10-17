X Factor 2025: un’analisi approfondita delle ‘Last Call’ e delle scelte dei giudici per la fase dei live show.

Le ‘Last Call’ di X Factor 2025 hanno offerto una serata ricca di suspense e decisioni difficili, con un numero limitato di posti disponibili per i live show. Le squadre dei giudici si sono confrontate in un’atmosfera di forte tensione, con esibizioni che hanno messo in luce talenti straordinari e momenti di incertezza. La competizione si avvicina alle fasi finali con la promessa di offrire spettacoli indimenticabili, mentre i giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Achille Lauro si preparano a guidare i loro artisti verso la finale di Napoli.

La squadra di Jake La Furia

Jake La Furia ha affrontato le ‘Last Call’ con la consapevolezza di dover fare scelte determinanti. La sua squadra si distingue per la presenza di DELIA, un’artista capace di trasmettere una vasta gamma di emozioni in pochi minuti. Al suo fianco, TOMASI si distingue come uno dei concorrenti con più possibilità di arrivare in finale. La terza scelta di Jake, AMANDA, nonostante una performance altalenante, è stata salvata per il suo potenziale unico. Il team di Jake promette di portare energia e innovazione nei live show, con esibizioni che potranno sorprendere il pubblico.

La squadra di Paola Iezzi

Paola Iezzi ha affrontato una sfida complessa, dovendo scegliere tra talenti di alto livello. Il suo X Pass, MAYU, ha brillato con una performance intensa di What About Us di P!nk, mentre Viscardi ha conquistato il pubblico con una magistrale esecuzione di Family Affair. Roberta Scandurra ha mostrato la sua versatilità con un brano elettronico, dimostrando di poter affrontare generi diversi senza perdere la sua essenza punk rock. La squadra di Paola promette di offrire esibizioni diversificate e coinvolgenti nei live show.

Paola Iezzi, X Factor 2024 – © Virginia Bettoja

La squadra di Francesco Gabbani

Francesco Gabbani ha saputo gestire con abilità il meccanismo delle sedie, componendo una squadra caratterizzata da una forte componente autoriale. PierC, con la sua emozionante esibizione al pianoforte, ha conquistato tutti, mentre MICHELLE ha impressionato con una versione elettronica di Fai rumore. Tellynonpinagere ha scelto di giocare sul sicuro con Pastello bianco, mostrando il suo talento nel trasmettere emozioni. La squadra di Gabbani si prepara a portare un mix di creatività e intensità emotiva nei live show.

La squadra di Achille Lauro

Achille Lauro ha affrontato critiche e polemiche con la sua squadra, ma ha dimostrato di avere una visione chiara. I Copper Jitters, unica band rimasta, hanno rischiato l’eliminazione ma sono stati salvati dall’inedito e dalla fiducia di Lauro. EroCaddeo e Layana Oriot completano la squadra, con esibizioni che hanno impressionato per timbro e originalità. Nonostante le controversie, la squadra di Lauro si presenta come un gruppo forte e promettente, pronto a stupire nei live show.