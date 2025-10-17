Brigitte Bardot: ricoverata per una “grave malattia”

L’icona leggendaria del cinema sarebbe ricoverata a causa di una grave malattia: le sue condizioni sembrerebbero preoccupanti.

La notizia ha scosso il mondo del cinema: la grandissima Brigitte Bardot, che ha compiuto 91 anni lo scorso settembre, sarebbe ricoverata da 3 settimane presso la clinica privata Saint-Jean di Tolone. Secondo alcune fonti francese, le condizioni sarebbero preoccupanti, ma si è accennato a possibili dimissioni nei prossimi giorni.

Brigitte Bardot ricoverata

L’icona del cinema si troverebbe in “condizioni preoccupanti” per via dell’intervento chirurgico che avrebbe subito a causa di una grave malattia, della quale però non sono stati forniti ulteriori dettagli per motivi di privacy.

Alcuni sostengono però che stia attraversando una fase di delicato recupero, e che il suo rientro a casa si stia facendo sempre più vicino.

Brigitte Bardot con il marito Bernard d’Ormale in Medoc nel 1994 – notiziemusica.it

Solamente poche settimane fa, Brigitte Bardot aveva pubblicato un libro-diario intitolato “BBcédaire”, scritto tra il 2020 e il 2025. Si tratta di una raccolta intima di riflessioni, ricordi e momenti doloroso legati all’ultima fase della sua vita, e che tratta argomenti come il suo ritiro dal cinema o il lutto del suo ex marito Jacques Charrier avvenuto a settembre.

Le condizioni di salute di Brigitte Bardot

Non è la prima volta che Bardot affronta problemi di salute.Nel 1984 è riuscita a guarire da un cancro al seno e nel 2023 l’attrice era stata ricoverata d’urgenza per un’insufficienza respiratoria. Il marito aveva raccontato così l’accaduto: “Erano circa le 9 del mattino quando Brigitte aveva difficoltà a respirare. Era peggiore del solito, ma non ha perso conoscenza. Chiamiamolo un momento di confusione respiratoria“.

L’attrice però aveva voluto rassicurare i fan dicendo “Tutto bene, ho avuto un colpo di calore. Ora respiro meglio”. Per il momento non resta che aspettare notizie ufficiali sulla sua attuale situazione di salute.