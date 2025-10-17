Addio a Ace Frehley, il chitarrista e fondatore dei Kiss

Il mondo della musica è in lutto: è morto il leggendario chitarrista e fondatore del gruppo musicale Kiss. Aveva 74 anni.

Lo chiamavano The Spaceman per via della sua tendenza a sperimentare con effetti pirotecnici sul palco attraverso le sue chitarre.

Frehley è mancato all’età di 74 anni per via di un’emorragia celebrale: a riportare la notizia sono stati i media americani che citano le parole della famiglia.



L’artista fondatore dei Kiss e icona della musica rock, il cui successo arrivò soprattutto negli anni Settanta. Un anno, era stato inserito nella Rock and Roll Hall of fame insieme agli altri membri del gruppo.

La morte di Ace Frehley

L’artista aveva già di recente annullato le date del suo tour a causa di “problemi medici“. Nei giorni precedenti infatti era stato ricoverato in terapia intensiva dopo un’emorragia cerebrale in seguito a una caduta nel suo studio.

chitarra elettrica rock

L’annuncio è stato confermato dalla famiglia che in un comunicato ha espresso l‘immenso dolore:

“Siamo completamente devastati e con il cuore spezzato. Nei suoi ultimi momenti abbiamo avuto la fortuna di poterlo circondare con parole, pensieri, preghiere e intenzioni pieni di amore, cura e serenità mentre lasciava questa terra. Custodiamo con affetto tutti i suoi ricordi più belli, le sue risate, e celebriamo la sua forza e la gentilezza che ha donato agli altri”, e aggiungono: “L’entità della sua scomparsa è di proporzioni immense, al di là di ogni comprensione. Riflettendo su tutti i suoi incredibili traguardi nella vita, la memoria di Ace continuerà a vivere per sempre“

Le parole dei Kiss

Non sono mancate le parole degli altri membri del gruppo. In un comunicato, Simmons e Stanley hanno espresso il loro dispiacere per la morte dello storico fondatore della band: “Siamo devastati dalla scomparsa di Ace Frehley. È stato un pilastro del rock essenziale e insostituibile durante i capitoli più formativi della storia della band. È e sarà sempre parte del lascito dei Kiss“.

Frehley aveva lasciato il gruppo nel 1982, per concentrarsi sulla carriera con la band Frehley’s Comet.