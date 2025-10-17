Cristiano Malgioglio sembra voler realizzare la cover di un brano di Annalisa, e pare non sia mancato il commento della cantante.

Annalisa ha di recente pubblicato il suo nuovo album Ma io son fuoco, che ha attirato in particolare l’attenzione di Cristiano Malgioglio. Infatti pare che voglia realizzare la cover del brano più noto del disco. Stiamo parlando di Maschio.

Cristiano Malgioglio e la cover di Maschio

Sembrerebbe che la scelta di eseguire la cover del singolo di Annalisa sia dovuta alla vicinanza in termini di sonorità dell’album con l'”atmosfera” di Malgioglio, soprattutto in canzoni come Delusa, Dipende e Esibizionista.

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio però si è soffermato sul brano Maschio e l’intento di realizzarne la sua versione pare sia stato comunicato ad Annalisa stessa domenica scorsa.

Secondo quanto riporta Biccy, l’incontro fra i due è avvenuto nel backstage di Che Tempo Che Fa. Annalisa infatti è stata ospitata da Fabio Fazio per presentare il suo nuovo album. Lei e Malgioglio (ospite al tavolo) quindi si sarebbero incontrati dietro le quinte dove lui avrebbe proposto il progetto ad Annalisa.

Secondo quanto riportato sempre da Biccy, la cantante si sarebbe pronunciata favorevole, dimostrandosi decisamente entusiasta all’idea della cover. Pare infatti che abbia aggiunto di non vedere l’ora di ascoltarla.

Maschio di Annalisa

Il brano fa parte del nuovo album di Annalisa uscito ormai una settimana fa, il 10 ottobre, anticipando il tour di Annalisa nei palazzetti. La cantante si esibirà dal 15 novembre fino al 13 dicembre.

Con il suo singolo Maschio la cantante si era posizionata questa estate al primo posto nella classifica settimanale di EarOne. Ecco il video del brano.