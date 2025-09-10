La cantante ha annunciato di “Ma io sono fuoco”, il suo nuovo album, la cui uscita è prevista per il prossimo 10 ottobre.

Annalisa è inarrestabile. La cantante, infatti, ha colto di sorpresa i fan condividendo sul suo profilo Instagram uno scatto inedito: si tratta della copertina di “Ma io sono fuoco”, il suo nuovo album in studio. Una notizia che i fan hanno accolto con gioia, i quali ora attendono la data di uscita del disco. Quando? Il prossimo 10 ottobre.

Tutto su “Ma io sono fuoco”, il nuovo album di Annalisa

Il nuovo album di Annalisa non è ancora uscito, ma è già sulla bocca di tutti. In effetti, la cantante aveva già conquistato il pubblico con “Maschio”, il suo nono progetto musicale, e adesso le aspettative sono alte.

Ad aver immediatamente attirato l’attenzione dei fan è la stessa copertina del disco. Qui Annalisa è sdraiata su un letto che sta pian piano prendendo fuoco, mentre indossa quella che sembra essere una vera e propria armatura scintillante. Alle sue spalle una tigre, un simbolo che riconduce al pensiero del filosofo Jorge Luis Borges, secondo cui il tempo è una sorta di fiume, una tigre e un fuoco che ci trascina fino a consumarci. Una metafora che pone in evidenza il fatto che la cantante stia attraversando una fase di cambiamento nel suo modo di fare musica, affrontando le sfide ciò comporta come una vera e propria guerriera.

Al momento non si hanno molte notizie in merito, ma stando a quanto riferito, il disco conterrà ben 25 tracce musicali.

I prossimi impegni di Annalisa

“Ma io sono fuoco” uscirà il prossimo 10 ottobre, anticipando così l’inizio della tournée di Annalisa nei palazzetti. A tal proposito, la cantante si esibirà a partire dal 15 novembre per proseguire fino al 13 dicembre. Nel corso di un mese, Annalisa canterà le proprie canzoni nei palazzetti delle principali città italiane, tra cui anche Roma, Firenze, Milano e Torino.