Il rapper è finito al centro di un polverone per delle dichiarazioni rilasciate in un’intervista, così Selvaggia Lucarelli è intervenuta.

Non è piaciuto quanto dichiarato da Emis Killa al programma radiofonico Say Waaad di Radio Deejay. Durante l’intervista, il rapper ha spiegato di aver difficoltà a prendere posizione e a esprimersi su argomenti di rilevanza politica e sociale, preferendo quindi non esporsi pubblicamente.

Una dichiarazione, tuttavia, che non è piaciuta al pubblico che nelle ultime ore ha sommerso il rapper con violente critiche. Tra le persone che hanno deciso di dire la propria opinione, anche Selvaggia Lucarelli. Scopriamo che cosa sta succedendo.

L’antefatto: le dichiarazioni di Emis Killa

I fatti cui si fa riferimento risalgono alla messa in onda dell’ultima puntata di Say Waad, il programma radiofonico di Radio Deejay condotto da Michele Wad Caporosso. Qui, il rapper ha dovuto affrontare un argomento molto delicato, ovvero il fatto che la gente dello spettacolo abbia una grande responsabilità da sostenere, dato che ogni frase o idea condivisa col pubblico può inevitabilmente influenzarlo.

In merito a ciò, il rapper aveva risposto con la seguente affermazione: “La frase che mi fa arrabbiare è: “Dovete esporvi voi che siete famosi, vi dovete far sentire”. Faccio un ragionamento molto onesto che nessun artista oltre a me farebbe, ma io sono famoso per essere sincero. Scusate, ma io mi devo esporre che c’ho tutto da perdere?“.

Emis Killa aveva poi aggiunto: “Io sto bene, ho una vita che dal punto di vista materiale fila, va tutto bene ripeto, ho un lavoro solido, ho comunque delle economie importanti, una famiglia, non sono io che devo andare a giocarmi tutto per una roba che magari mi fa girare le scatole. Siete voi che vi dovete fare sentire, perché quello che a me fa arrabbiare a voi invece cambia la vita“. Emis Killa ospite a Sta Sera c’è Cattelan il 18 febbraio 2025 – notiziemusica.it

Il duro commento di Selvaggia Lucarelli

Poco dopo la puntata, Emis Killa è stato sommerso dalle critiche. A molte persone del pubblico non è piaciuto il suo “tirarsi indietro”, tra cui anche Selvaggia Lucarelli, la quale ha commentato: “Ora sappiamo perché è rimasto l’unico amico del Falena (Fedez)“.