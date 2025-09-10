Nelle ultime ore ha fatto il giro del web la notizia secondo cui il cantante starebbe per diventare padre: la sua risposta.

Sul web è diventata virale una notizia che ha colto di sorpresa i fan: stando alle indiscrezioni, Clementino, celebre rapper di Avellino, starebbe per diventare padre. A distanza di poche ore, il cantante ha deciso di intervenire con un durissimo commenti condiviso sui social. Scopriamo che cosa ha detto.

Clementino sui social: “”Ca**ate”

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Clementino ha deciso di smentire categoricamente il gossip diffuso da TV Mia. Stando alle indiscrezioni, infatti, il rapper sarebbe dovuto diventare padre nei prossimi mesi.

Il cantante, quindi, ha deciso di condividere la fotografia della prima pagina del giornale a lui dedicata e ha aggiunto un commento. “Ma quante ca**ate scrivete??”, esordisce Clementino, “Io non sapevo nulla, sto diventando papà e non lo sapevo… Questi sono matti veramente. Tranquilli ragazzi, il giorno che diventerò papà ve lo dirò io, non dovrete leggerlo sui giornali. Ma quante min***ate“. Clementino – www.notiziemusica.it

Chi è la fidanzata di Clementino

Giusto qualche mese fa si era diffusa la notizia secondo cui Clementino avesse finalmente trovato l’amore. E in effetti, così è stato, dato che il rapper aveva condiviso alcune foto sui social di un suo viaggio in Giappone in compagnia di Roberta Longo, la sua nuova compagna.