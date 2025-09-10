Il cantante ha condiviso uno scatto del gender reveal party, confermando che presto diventerà padre di una bambina.

Per Benjamin Mascolo, celebre cantante del duo Benji&Fede e Greta Cuoghi, sua moglie, è un momento d’oro. La coppia sta aspettando un bebè e sui social hanno annunciato ufficialmente quale sarà il sesso del loro primo figlio: ebbene, Benjamin e Greta presto saranno genitori di una bambina.

Fiocco rosa per Bejamin Mascolo e Greta Cuoghi

Qualche giorno fa, Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi hanno deciso di organizzare un gender reveal party, una festa in occasione della quale hanno svelato quale sarà il sesso del bebè. Ebbene, la coppia sta aspettando una bambina.

Il cantante ha deciso di condividere la bellissima notizia coi propri fan attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. All’interno del contenuto si vede l’immagine di alcuni palloncini rosa uniti a una lettera A gigante. Si tratta infatti di un indizio su quello che sarà il nome della piccola, anche se al momento, in merito a ciò, Benjamin e Greta hanno deciso di tenerlo privato.

In ogni caso, Benjamin ha poi aggiunto anche una breve ma toccante dedica: “Finché ci sarà un marito che ama sua moglie e un padre che ama sua figlia, l’uomo avrò bisogno della donna e la donna dell’uomo. Non vediamo l’ora di conoscerti piccola“.

Il matrimonio con Greta Cuoghi

Benjamin e Greta si sono sposati nel novembre del 2023, ma all’epoca non avevano fatto alcun tipo di annuncio sui social. Al contrario, la coppia aveva deciso di sposarsi nella totale privacy, tant’è vero che alle nozze hanno partecipato soltanto le persone più vicine al cantante e alla compagna, mentre gli unici contenuti che hanno fatto il giro del web sono stati alcuni video realizzati dai presenti.

Benjamin Mascolo

L’annuncio della gravidanza di Greta Cuoghi

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi hanno annunciato di essere in attesa della loro prima figlia lo scorso luglio. Per l’occasione, la coppia aveva condiviso su Instagram alcuni tenersi scatti col pancione in bella vista, ma dopo quel momento non hanno più condiviso molti aggiornamenti coi fan, preferendo mantenere la gravidanza privata.