Il presentatore e direttore artistico del Festival ha annunciato alcune novità, soprattutto per quanto riguarda Sanremo Giovani.

La macchina del Festival di Sanremo non si ferma mai. In effetti, Carlo Conti sta lavorando senza sosta per l’organizzazione della prossima edizione della kermesse. Di recente, il conduttore e direttore artistico del Festival ha parlato al TG1 e rivelato alcune importanti novità che riguarderanno sopratutto Sanremo Giovani.

Tutto quello che c’è da sapere sul Festival di Sanremo 2026

Carlo Conti ha passato la maggior parte dell’estate ad ascoltare i possibili brani che potrebbero gareggiare al Festival di Sanremo 2026. Ma non solo, dato che il conduttore sta lavorando senza sosta per l’organizzazione della nuova edizione della kermesse, tant’è vero che di recente ha annunciato alcune importanti novità. Di seguito le sue parole:

“La vera novità di quest’anno è che l’età è salita a 28 anni. Quindi nel Sanremo Giovani si può partecipare dai 16 ai 28 anni. Dai 26 dello scorso anno ai 28 di quest’anno“. Dunque, si alza l’età media per partecipare alla competizione del Festival dedicata ai giovani. Teatro Ariston a Sanremo – www.notiziemusica.it

Carlo Conti sui Big: “Iniziano ad arrivarmi delle belle canzoni”

Il conduttore ha poi deciso di parlare anche dei Big in gara. In merito a ciò, il pubblico scoprirà la lista completa dei partecipanti il prossimo dicembre con il tradizionale annuncio al TG1, ma nel mentre Carlo Conti ha spiegato: “Iniziano ad arrivarmi delle belle canzoni. Inizio ad ascoltare tante belle proposte, sarà ancora una volta difficilissimo selezionarle. Come da abitudine lo dirò al TG1 della domenica nei prossimi mesi“.

Pertanto, a oggi non si sa ancora con certezza quali cantanti vedremo sfidarsi sul palco dell’Ariston. Tuttavia, All Music Italia ha stilato una lista contenente alcuni possibili candidati, tra cui: Alfa, Mahmood, Blanco, Giorgia, Noemi, Irama, Sarah Toscano, Serena Brancale, ma anche Sangiovanni, Tananai, Benji & Fede, Madame e tanti altri. In ogni caso si tratta soltanto di ipotesi, tant’è vero che prima di avere la lista ufficiale dei Big in gara dovremo aspettare ancora qualche tempo.