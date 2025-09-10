La cantante ha annunciato con un tenero post su Instagram la nascita della piccola Penelope: gli scatti virali.

È ufficiale, Alessandra Amoroso è diventata mamma. La cantante ha annunciato nella serata di ieri, martedì 9 settembre, la nascita di Penelope Maria, la sua prima figlia. La piccola è nata in realtà lo scorso sabato 6 settembre, ma Alessandra ha deciso di comunicare il lieto evento soltanto tre giorno dopo. Una notizia che i fan aspettavano con fermento e per la quale sono stati tantissimi i volti dello spettacolo a essere congratulati con la neomamma.

I tenero post di Alessandra Amoroso

È con un carosello fotografico che Alessandra Amoroso ha voluto annunciare la nascita di Penelope Maria. La cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto scattate le ore successive il parto e, all’interno del contenuto, si vede Alessandra mentre veglia sulla piccola che dorme nella culla, piuttosto che Valerio Pastore mentre sorride affettuosamente a Penelope.

L’artista ha deciso anche di scrivere una breve dedica per la figlia e per ringraziare tutte le persone che le sono state accanto durante la gravidanza. Di seguito le sue parole: “Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria 6/09/2025“.

Il discorso prosegue: “Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Gli auguri di Emma Marrone e Giorgia

Poco dopo la pubblicazione del post, moltissimi utenti hanno deciso di scrivere due parole per Alessandra, riempiendo la sezione commenti con bellissime dediche: “Benvenuta al mondo Penelope“, scrive un utente, “Che bello esserci in questi momenti. Auguri. Benvenuta piccola Penny“, aggiunge un altro.