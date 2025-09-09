Il rapper ha partecipato a intervista per Say Waaas. Qui ha riflettuto sulla grande influenza che gli artisti possono avere sul pubblico.

La fama porta con sé molteplici benefici, ma anche tantissime responsabilità. Lo sa bene Emis Killa che, durante la puntata di Say Waaad in onda su Radio Deejay, ha riflettuto sulla grande responsabilità che gli artisti si devono portare sulle spalle. Infatti, grazie alla loro voce, sono in grado di influenzare il pubblico.

La riflessione di Emis Killa

Il rapper ha dialogato a lungo con Michele Wad Caporosso, toccando una questione importante: il fatto che le parole pronunciate da persone esposte nel mondo dello spettacolo abbiano un peso non indifferente.

A tal proposito, Emis Killa ha fatto una confessione inaspettata: “Mi fa inc*****e il messaggio che mi arriva spesso, quando ci sono argomenti importanti, non solo come la guerra ma di tipo politico, in cui si dice “voi che siete famosi dovete farvi sentire”. Faccio un ragionamento molto onesto: ma io mi devo esporre che ho tutto da perdere?“.

Emis Killa: “Il mio è un discorso onesto”

L’artista, quindi, ha sottolineato quanto non sia d’accordo sull’idea che si debba esporre su cause di una certa rilevanza e che possono generare pareri anche molto contrastanti tra le persone. “Non sono io a dovermi giocare tutto, perché quello a me fa girare solo le palle, può cambiare la tua quotidianità“, ha spiegato Emis.

A questo punto è intervenuto Michele, il quale gli ha fatto notare che una simile affermazione possa suonare strana alle orecchie di qualcuno. Un’osservazione a cui il rapper ha risposto: “Il mio è un discorso onesto, so che a qualcuno non piacerà. Ho molti più motivi per scegliere di non combattere“. Emis Killa

I prossimi impegni di Emis Killa

In ogni caso, Emis Killa tornerà molto presto a far sentire la sua voce e le sue idee tramite le sue canzoni. In effetti, il rapper si esibirà nella serata di domani 10 settembre a RHO in occasione dell’EM16 Live Show a Fiera Milano Live. Si tratta di un evento con cui verranno celebrati i 16 anni di carriera del rapper e sul palco saliranno tanti ospiti e nomi celebri del panorama rap italiano.